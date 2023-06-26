В стоматологической клинике «Аллада» рассказали, почему отсутствие даже одного зуба - повод для беспокойства

Фото предоставлено специализированной клиникой "Аллада"

Отсутствие одного или нескольких зубов достаточно распространенная ситуация. Даже если человеку это никак не мешает, в долгосрочной перспективе отсутствие даже одного зуба может повлиять на здоровье.

Чем опасно отсутствие зуба?

1. Нарушается кровообращение кожных покровов, лицо человека быстро стареет, появляются морщины;

2. В месте, где нет зуба, кость атрофируется, т.к не получает должной нагрузки;

3. Пропадает поддержка у соседних зубов, в следствие чего они смещаются в пустую «дыру»;

4. Смещаются не только соседние зубы, но и зубы на противоположной челюсти;

5. Жевать стороной, в которой отсутствует зуб не удобно, поэтому человек жует другой стороной. Это перегружает здоровые зубы, от чего эмаль на них будет стираться быстрее;

6. Изменения в прикусе несут за собой проблемы с височно – нижнечелюстным суставом. Суставы нагружаются неравномерно, начинаются щелчки и боли;

7. Пища пережевывается хуже, чем при полном наборе зубов. Крупные куски попадают в желудок, которые ему сложнее переваривать.

Что делать, если зуб отсутствует?

1.Протезирование – доступный вариант: восстановление зубного ряда. Есть множество разных видов протезов для любой ситуации и любого бюджета. С помощью протеза можно восстановить функцию зуба, т.е человек сможет полноценно пережевывать пищу

Но есть главный минус – протез не оказывает никакого давления на кость челюсти, поэтому она со временем будет атрофироваться. В дальнейшем это может привести к выпадению и других зубов

2.Имплантация - по сути возвращает пациенту полноценный зуб со всеми его функциями. Имплант оказывает необходимое давление на кость, современные коронки по эстетике и прочности идентичны натуральным зубам. Срок службы имплантов при должном уходе может продлиться всю жизнь. Из минусов - длительное лечение, так как импланту нужно прижиться, только потом можно устанавливать коронку.

Имплантация – это самый безопасный и эффективный способ восстановления зубного ряда.

Имплант – это по сути протез корня зуба, представляет собой титановый винт. В мире изобретено десятки имплантационных систем. Иногда требуется костная пластика – увеличение объема кости, чтобы можно было провести имплантацию. Она нужна, когда невозможно провести имплантацию из – за естественного уменьшения объема вашей кости.

Необходимый для вас метод определяется врачом – имплантологом. Современные материалы для костной пластики действуют практически одинаково. «Волшебных» материалов не бывает! Успех пластики и имплантации зависит только от доктора и индивидуальных особенностей организма. В настоящее время вопрос обезболивания в стоматологии полностью решен больно на импланте вам не будет.

Неотъемлемой частью стоматологического лечения является хирургическая стоматология. Многих людей пугает данный вид вмешательств, но благодаря последним технологиям высокой квалификации врачей, хирургические вмешательства стали максимально комфортными и быстрыми.

Лучше сохранить костную ткань на этапе удаления, чем наращивать после удаления

Современный мир стремится к малоинвазивным вмешательствам и хирурги – стоматологи Специализированной стоматологии «Аллада» не исключение. Для успешного и комфортного удаления зубов и последующей имплантации в арсенале хирурга присутствуют ультразвуковые и механические установки, инструменты. Максимально аккуратно удалив зуб можно максимально снизить риск утраты костной ткани, которая потребуется для будущей имплантации.

В нашей клинике работают замечательные врачи - профессионалы своего дела:

Чехомов Андрей Андреевич

Фото предоставлено специализированной клиникой "Аллада"

Челюстно – лицевой хирург имплантолог, опыт работы более 16 лет. Отличается особым тактом и безболезненностью проведения работ.

Жиров Александр Львович

Фото предоставлено специализированной клиникой "Аллада"

Хирург – стоматолог, имплантолог, опыт работы более 5 лет. Уверенный специалист, всегда качественно выполняющий свою работу.

Швецов Андрей Леонидович

Фото предоставлено специализированной клиникой "Аллада"

Хирург – стоматолог, имплантолог, опыт работы более 20 лет. Высококвалифицированный специалист, хирург по призванию.

Имплантация уже в течение 10 лет является ведущим направлением работы сети стоматологических клиник «АЛЛАДА» по адресу Комсомольский проспект, 38А. Мы лечим зубы по европейским стандартам! Да, мы даем больше: улыбку, прекрасное настроение! Мы меняем образ жизни! А это влечет уверенность в себе!

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Каждым хирургом – имплантологом проведены успешные операции. Опытные врачи не останавливаются на достигнутом и каждые полгода проходят обучения и повышают квалификацию.

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