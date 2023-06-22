В Перми тестируют систему, способную обнаружить вооруженного человека в толпе людей

Видеокамеры передают в систему все, что видят вокруг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти два года назад в пермском университете произошла страшная трагедия- студент-первокурсник Бекмансуров пришел в вуз с охотничьим ружьем и начал стрелять по людям, шесть человек погибли. Если бы кто-то успел поднять тревогу, обнаружив человека с ружьем на улицах города, жертв могло быть меньше.

Сейчас в Перми тестируется система распознавания оружия, способная вычислить вооруженного человека даже в многотысячной толпе.

- Система распознавания оружия - это модуль видеоаналитики, - рассказал «КП» директор пермского филиала «Ростелекома» Петр Козловский. - Сейчас мы его тестируем совместно с одной из пермских ИТ-компаний.

Первую проверку связисты провели на собственном здании и собственных сотрудниках. По принципу «Бабу-Ягу воспитаем в своем коллективе». Условные террористы с игрушечными автоматами прошли вокруг офисного здания «Ростелекома». Система сработала - распознала оружие и передала сигнал тревоги в охранную службу. «ЧОПовцы» срочно выехали. Но тут случилось неожиданное: еще раньше них у офиса появились росгвардейцы, которые уложили «террористов» лицом в землю. Оказывается, их вызвали бдительные работники находящегося рядом Пермводоканала. Так что в первом раунде искусственный интеллект уступил человеческой бдительности.

Но работа над системой продолжается.

- Это достаточно сложная видеоаналитика, - объясняет Петр Козловский. - Непросто научить машинное зрение распознавать именно настоящее оружие, потому что любая палка в руках человека может быть распознана как ружье.

- То есть игрушечный пистолет в руках ребенка система тоже сможет принять за оружие?

- Видеомодули еще не научились определять, игрушка это или настоящее оружие, но отличить ребенка от взрослого они в состоянии, так же, как и мужчину от женщины. Цвет волос, одежда - это все легко определяется. Это система уже умеет.

- В перспективе машинное зрение должно соответствовать человеческому?

- Все зависит от поставленной задачи. Машинное зрение - это видеопоток, идущий с видеокамер. Но нам нужно научить систему находить в этом видеопотоке именно то, что нужно – в данном случае оружие. В перспективе данный модуль должен присутствовать практически везде. И в местах массового скопления людей, и в учебных заведениях, и в государственных учреждениях.

- Идет, к примеру, толпа людей после массовых гуляний. Может ли система найти пистолет у какого-то человека в таком скоплении?

- Когда будет готова - сможет. Неважно сколько людей - один, два или тысяча, система должна все проанализировать и найти.