Под пулями доставляли боеприпасы и освобождали Донбасс от националистов: Пять военнослужащих из Пермского края получили высшие государственные награды

Наших земляков наградили медалями «За Отвагу», медалями Жукова и орденами Мужества. Фото: Минтребез Прикамья

12 июня в Пермском органном зале вручил высшие государственные награды пятерым бойцам из Пермского края, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность во время специальной военной операции на Украине.

- Перед нами стояли пять молодых ребят, четверо из которых, как нам показалось, совсем еще мальчишки. Особенно трогательным было их волнение и смущение, когда мы спрашивали о том, за что они были удостоены государственных наград, ведь многие из них не имели боевого опыта в горячих точках и локальных вооруженных конфликтах, - отметили в Минтербезе.

23-летний Никита Рожков, держа в руках медалью Жукова рассказал, что воевал под Киевом, в Луганской и Донецкой народных Республиках, имеет опыт миротворца по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и, что врученная медаль для него не первая, так как он уже имеет две награды полученных во время службы в миротворческих войсках.

Никита Рожков. Фото: Минтеребез Прикамья

24-летний Олег Стариков воевал в Луганской и Донецкой народных Республиках, освобождал Красный Лиман и еще семь населенных пунктов. Медалью «За Отвагу» у Олега первая награда, которой он был удостоен за разминирование более пяти мин и уничтожение несколько боевых точек противника, что позволило полку вооруженных сил Министерства обороны освободить от украинских националистов один из населенных пунктов.

Олег Стариков. Фото: Минтеребез Прикамья

23-летний Эльфис Мазитов воевал в Чернигово. Медалью Жукова награжден за то, что управляя «КамАЗом» доставлял боеприпасы на позиции наших войск, обеспечивая непрерывное наступление нашей армии. Это позволило выбить противника из населенных пунктов.

Эльфис Мазитов. Фото: Минетребез Прикамья

21-летний Сергей Галимулин, как Никита Рожков и Олег Стариков, воевал в Луганской и Донецкой народных Республиках. Участвовал в освобождении Красного лимана, Ивановки и более восьми других населенных пунктов. Был тяжело ранен - получил осколочное ранение в спину. Награжден медалью «За Отвагу» за уничтожение грузового автомобиля, перевозившего противотанковые гранатометы и мины.

Сергей Галимулин. Фото: Минтеребез Прикамья

У 32-летнего Артема Попова уже был большой боевой опыт. В свое время за борьбу с незаконными бандформированиями и террористами на территории Чеченской Республики его удостоили нескольких государственных наград. В зону СВО он ушел сражаться добровольцем. Потому что «не мог остаться в стороне, когда возникла угроза Родине». Воевал в Луганской народной Республике, освобождал Северодонецк и Лисичанск. Артему Попову вручили орден Мужества.

Артем Попов. Фото: Минтеребез Прикамья

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