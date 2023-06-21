Мультистобалльница из поселковой школы мечтает стать врачом

Три года назад Ирина Снигирева решила стать врачом, и все эти годы девушка шла к своей мечте. Фото: Министерство образования и науки Пермского края.

- В хорошем результате экзамена по химии я была уверена сразу, а вот «сотка» по русскому стала для меня приятной неожиданностью, я все-таки сомневалась в правильности своих ответов, - говорит мультистобалльница из Пермского края Ирина Снигирева, девушка оканчивает Косинскую общеобразовательную школу.

В школе Ирина всегда училась прекрасно: с первого класса была отличницей, училась в музыкальной школе, хорошо рисовала. Со своей будущей профессией девушка определилась в восьмом классе, твердо решив стать врачом, хотя медиков у нее в семье никого не было. Мама – младший воспитатель в детском саду, папа – бывший преподаватель в автошколе, сейчас на пенсии.

Семья у отличницы многодетная: у родителей пятеро детей, Ирина четвертая. И такие потрясающие результаты по ЕГЭ в большой семье видят впервые, хотя все дети учились в школе неплохо. Старшие сейчас уже взрослые, и уже живут своими семьями, средний брат учится в ПГНИУ в Перми, а младший братишка окончил восьмой класс.

- За подготовку к экзаменам я засела в сентябре, занималась не только со школьными педагогами, но и в он-лайн школе, постоянно прорешивала варианты, в итоге результат получился прекрасный, - улыбается отличница. – Помогал мне наш котик, который приходил и мурлыкал, пока я готовилась, но больше всего помогли упорство и желание показать все, на что я способна.

Когда Ирина увидела свои первые 100 баллов по русскому языку, у нее брызнули слезы счастья, и девушка побежала искать маму, чтобы рассказать ей о результате. А вторую «сотку» она увидела, когда вместе с младшим братом обновляла страничку с результатами ЕГЭ.

- Вау! Еще 100-ка! Учись, братишка! – ликовала от счастья Ирина.

С высокими баллами девушку поздравила вся родня, одноклассники и педагоги, особенно учитель химии Ирина Геннадьевна Хомякова и учитель русского языка Людмила Евгеньевна Кудымова.

Пока не известны результаты по биологии, но девушка уверена, что баллов ей хватит, чтобы поступить в медицинский вуз. К тому же, у нее есть золотой значок ГТО.

- Документы буду подавать в пять вузов, а там уже посмотрим, куда пройду, - планирует мультистобалльница. - Со специализацией пока не определилась, но уже понимаю, что мечта моя точно сбудется!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае четыре выпускника школ стали мультибалльниками ЕГЭ

Ребята набрали по 100 баллов по итогам сдачи двух экзаменов (Подробнее...)