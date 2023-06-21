Заместители главы Перми предупреждены о возможном увольнении

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"КП" уже писала, что глава Перми Алексей Демкин покидает свой пост и переходит в краевое правительство – заместителем председателя. Ожидается, что официально о своем уходе он объявит на пленарном заседании Пермской городской Думы 27 июня.

Причиной ухода мэра стал конфликт с губернатором края Дмитрием Махониным.

Кто займет опустевшее кресло? Сейчас политтехнологи называют разных вероятных претендентов на этот пост. В СМИ звучали фамилии нынешних членов краевого правительства: министра экономического развития Эдуарда Соснина, министра социального развития Павла Фокина, вице-премьеров Александра Борисова и Александра Алякринского. Чуть позже появилась информация, что впервые возглавить городскую администрацию может женщина – заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова.

Если до официального ухода Алексея Демкина определенности с назначением нового мэра не будет, то его обязанности будет временно исполнять первый заместитель Эдуард Хайруллин.

Тем временем, все заместители главы Перми были уведомлены о возможном прекращении трудовых договоров, об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.