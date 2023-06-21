В Пермском крае во время турпохода пропал 10-летний мальчик

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 10-летнего школьника. Вчера, 20 июня, в 20.00 мальчик ушел с туристической стоянки в районе Сухого лога в поселке Шумихинский Губахинского муниципального округа и исчез.

Приметы

Рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в темный спортивный костюм, кроссовки или сапоги.

Всех, кто хочет принять участие в поисках мальчика, будут ждать в поселке Шумихинском в Губахинском муниципальном округе по координатам: +58.760258, +57.737833. Искать школьника будут и в лесу, и в городе, поэтому волонтеры советуют одеться по погоде. С собой желательно взять воду и полностью заряженный телефон.

Координатор поисков Антон Лопатин: 89194711737;

Информационный координатор Арина Сорокина: 89504603446.

UPD: Днем 21 июня в краевом главке МВД сообщили, что мальчика нашли живым в лесу, в близи поселка Шумихинский. На поиски мальчика подняли весь личный состав гремячинского и губахинского отделов полиции. Также поисками занимались, волонтеры, дружинники и местный жители.

Сейчас школьника везут домой. Судя по всему, мальчик заблудился в лесу. Позже полицейские расскажут подробности произошедшего.

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