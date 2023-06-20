В Перми решили снести кирпичные ворота непостроенного зоопарка

В 1975 году неподалеку от ипподрома начали строить главные ворота нового зоопарка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Основные строительные работы на новом зоопарке в Перми планируется закончить осенью этого года. Потом последует сдача объектов в эксплуатацию, лицензирование и в дальнейшем переезд животных на новое место жительства. Напомним¸ в апреле в новое помещение на Нагорном переехали первые обитатели пермского зоопарка. Это кролики, мелкие грызуны и домашние птицы – обитатели контактного зоопарка, одного из зданий, строительство которого все-таки завершено.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тем временем в администрации Индустриального района решили наконец снести кирпичные ворота в Черняевском лесу – единственное напоминание о планах властей построить там новый зоопарк.

В 1975 году городские власти решили перенести зоопарк с территории бывшего архиерейского кладбища в Черняевский лес. Для этого там был выделен участок в 12 гектаров. Но территория была очень заболоченной, ее надо было осушать.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- И мы тогда начали осушать болото, строить дренажную систему, протащили туда канализацию. Воду сбросили в Мулянку. А затем начали делать чистку уже осушенного Черняевского леса, - рассказал «КП»-Пермь» заслуженный строитель РФ Михаил Плеханов, четверть века отработавший главным инженером УКСа Пермского горисполкома.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Территорию будущего зоопарка стали огораживать, а неподалеку от ипподрома начали строить красивые главные ворота. Но помимо ворот требовался и забор. Вначале было решено заказать на одном из местных заводов красивую металлическую ограду. Но завод имени Ленина, к которому обратились первым делом, отказался. Лысьвенский металлургический – тоже.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы уже начали думать о деревянном заборе, - признается Михаил Плеханов. – Но к тому времени возникла проблема с обезьянником, который планировался построить в первую очередь. Мы сделали проект и я повез его в Госстрой получить разрешение на строительство. В Госстрое спросили: «Сколько стоит квадратный метр?». Отвечаю: «450 рублей». - «А сколько мы вам утвердили за квадратный метр жилья?» - «216 рублей». Они подняли меня на смех: Ты что, хочешь, чтобы у тебя обезьяны лучше, чем люди жили?». И мы вынуждены были вернуться из Москвы ни с чем.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство притормозили, а в 1985 году лесники потребовали вернуть им назад участок Черняевского леса, который был отведен зоопарку. И таким образом, почти полвека о былых планах строительства зоопарка напоминали только те мощные ворота. Но и их до 1 августа должны снести.