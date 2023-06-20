Зоолог Пермского зоопарка стала приемной мамой Чипа и Дейла

Чипу и Дейлу пришла на помощь зоолог. Фото: Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке больше 20 лет работает зоолог Ольга Борисовна Аликина, которую по праву можно считать второй мамой животных, от которых отказывались родители.

На этот раз зоолог взяла на поруки двух малышей эпидовых тамаринов Чипа и Дейла. Родители отказались от них сразу, как только они появились на свет. Ольга Аликина кормила малышей из пипетки и соски, вечерами забирала домой, а утром приходила с ними на работу.

- Сейчас Чип и Дейл уже немного подросли, окрепли, стали самостоятельнее и шустрее, - говорит зоолог. - Неизменной остается их любовь к ползанию по плечам и пожевыванию украшений - цепочек и серег.

Чип и Дейл такие маленькие, что легко умещаются на ладони зоолога. Они с интересом наблюдают за происходящим большими глазками. Ольга Борисовна берет в руки мягкую игрушку, а тамарины, вцепившись в нее лапками и хвостами, с удовольствием на ней сидят.

Ольга Аликина их выхаживает, кормит из пипетки.

За время работы в Пермском зоопарке Ольга Борисовна вырастила целый детский сад, ведь работать сюда она пришла сразу после учебы. Вспомнить только историю Козюли - детеныша гималайского тара, которую мать отказалась кормить. Сотрудники отдела по очереди возили малышку домой, садили в сумку и после смены ехали с ней на автобусе, а утром везли обратно на работу.

В зоопарке рассказывали, что именно Ольгу Аликину Козюля выбрала своей мамой. За ней она ходла по пятам, а когда теряла из виду, начинала паниковать. Ложилась на на колени, чтобы ее гладили.

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