Волонтеры "Пищи Жизни" угостили пермяков полевой кашей в честь юбилея города

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

12 июня в День юбилея Перми волонтеры "Пища Жизни" провели праздник для горожан в парке Горького. Добровольцы развернули полевой кинотеатр и полевую кухню, где показывали фильмы о городе и его жителях и предлагали отведать праздничный обед.

"Наш проект полевой кинотеатр выиграл городской конкурс "Город - это мы!". И мы с радостью сегодня знакомим пермяков с Пермью Великой через документальные фильмы. А также в этот солнечный и холодный день угощаем горячей кашей и чаем с лимоном. Дарим людям хорошее настроение,"- рассказал директор "Пища Жизни" - Пермь" Александр Старостин.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Для пермяков и гостей города приготовили 2800 порций праздничного обеда, а также показали 8 документальных фильмов о пермской земле, культуре, истории, о знаменитых земляках. Фильмы создали кинокомпании Новый курс и Центр развития кинопроизводства в сотрудничестве с Министерством культуры Пермского края специально к этому дню.

- Прекрасные фильмы. Мы живем в Перми. И не знали о Василии Каменском и пермских волонтерах столько, сколько узнали из фильмов,"- делились своими впечатлениями пермяки.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Мы начали готовиться к мероприятию за несколько месяцев. В проекте приняли участие около 50 волонтеров и можно точно сказать, что праздник удался. Волонтеры хоть и устали, но готовы и дальше совершать добрые дела в своем родном городе и за его пределами, подытожила учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина.

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