В Пермском крае у девочки с редким именем и тяжелым заболеванием появился настоящий папа

Дима заботится о девочке днем и ночью. Фото: "Дедморозим".

В Пермском крае живет семья Каракуловых, на долю которых выпало немало испытаний. 8 лет назад у Гульнары родилась дочка, которую она назвала необычным редким именем Доминика.

При рождении у малышки обнаружили шумы в сердце, врачи провели первую операцию. Когда Доминике исполнилось 2 недели, она перенесла клиническую смерть и попала в реанимацию на 3 месяца. Через полгода была вторая операция на сердце, после которой у ребенка начались осложнения. Когда девочке исполнился один год, врачи поставили ей диагноз – ДЦП.

Почти пять лет мама воспитывала Доминику одна, а три года назад Гульнара встретила Дмитрия. Его не остановила и не испугала ответственность за семью, в которой растет ребенок с тяжелым заболеванием.

- Доминика родилась 8 лет назад, и уже 8 лет я не сплю, - говорит Гульнара. - Иногда дочка может всю ночь не спать, ее что-то тревожит и она плачет. Ей нужен круглосуточный уход, и я стараюсь всегда быть рядом.

Все трудности и хлопоты сейчас с Гульнарой разделяет Дима. Она говорит, что у Доминики появился настоящий папа, который принял малышку.

Гульнара долгое время выхаживала девочку одна. Фото: "Дедморозим".

- С появлением отчима Доминика стала спокойнее, иногда спит по 4 часа подряд, и мне стало легче, - говорит мама девочки. - Мы начали строить семью и вместе справляемся со всеми трудностями.

Дима быстро всему научился: он кормит Доню, дает лекарства, умеет делать все процедуры. Встает ночью, если девочка плохо спит, утешает, сидит с ней. Доминика стала больше улыбается, она чувствует, что ее любят, и растет счастливой.

Сейчас семья находится под опекой благотворительного фонда «Дедморозим» и им нужна помощь. Чтобы девочка жила дома с мамой и папой, а не в больнице, ей нужен откашливатель - это прибор для дыхания и расходные материалы для дыхания и питания, функциональная кровать и шезлонг для купания.

- Такой комплект техники поможет родителям заботиться о Доминике, но на это нужно найти 774 945 рублей – говорят в «Дедморозим». - Поддержите семью посильным взносом.

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