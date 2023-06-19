На ПМЭФ Пермский край подписал более 15 соглашений в разных отраслях

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров (слева) посетил стенд Пермского края на ПМЭФ. Губернатор Дмитрий Махонин представил ему события 300-летнего юбилея Перми

В Санкт-Петербурге завершился XXVI международный экономический форум. В этом году его посетили 17 тысяч представителей 130 стран. Было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 триллиона рублей.

В этих глобальных цифрах есть и доля Прикамья. В честь 300-летия Перми регион впервые представил на Петербургском международном экономическом форуме собственный стенд, на котором участники могли познакомиться с разработками компаний Пермского края.

Фото: permkrai.ru

За 4 дня ПМЭФ региональные власти подписали более 15 соглашений, касающихся развития разных сфер деятельности. Расскажем о некоторых из них.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов подписали план мероприятий, определяющий основные направления сотрудничества региона и «Роскосмоса» до 2025 года включительно. С одной стороны план включает в себя участие «Роскосмоса» в промышленной кооперации с предприятиями региона, в том числе по созданию серийного производства перспективных двигателей РД-191 и других инвестиционных проектах. С другой – создание программ подготовки кадров для космической отрасли по типу «инженерного лифта», в рамках которых ученики пермских Техно-школы и Инженерной школы поучаствуют в образовательных и просветительских проектах Госкорпорации.

Уделено в документе внимание и комплексному развитию Новых Лядов, где создается современный технополис «Новый Звездный» с новыми домами, больницами, дорогами.

- Также на площадке ПМЭФ мы обсуждали с министром спорта РФ Олегом Матыциным планы по строительству комплекса игровых видов спорта «Комета». Это масштабный проект, который мы также намерены реализовать в Новых Лядах до 2026 года в рамках соглашения, заключенного между Правительством Прикамья и «Роскосмосом», - отметил Дмитрий Махонин.

На стенде министерства спорта РФ состоялось подписание соглашения о подготовке к международному форуму «Россия – спортивная держава». Он состоится в Перми с 19 по 22 октября этого года.

Фото: permkrai.ru

В рамках форума пройдет несколько спортивных событий международного уровня. В УДС «Молот» состоится турнир UFC по смешанному боевому единоборству (ММА). Здесь пройдет турнир по баскетболу 3х3 с возможным участием команд из Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Спорткомплекс «Красава» примет турнир по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а Дворец спорта «Орленок» - отборочный этап инженерных команд международного чемпионата «Битва роботов».

Министр спорта РФ Олег Матыцин высоко оценил уровень подготовки Прикамья к проведению форума «Россия – спортивная держава».

Еще одно соглашение Пермский край заключил с ПАО «КАМАЗ» - по развитию городского наземного пассажирского электрического транспорта.

Регион стал участником федерального инвестпроекта комплексного развития электротранспорта, благодаря чему в Прикамье поступят новые электробусы и ультрабыстрые зарядные станции для них. Подписание договора прошло в присутствии полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

С развитием экологического электротранспорта связано еще одно соглашение – Фонд развития Пермского края и российская IT- компания Sitronics Group в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подписали договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь». На этом предприятии производятся причалы для речных судов, в том числе на электрической тяге. Сейчас рассматривается вопрос о возможности производства там самих судов.

- Электросуда призваны заменить устаревающий дизельный флот на реках и озерах, сделать водные маршруты более комфортными и экологичными. Партнерство с Пермской судоверфью поможет обеспечить растущий спрос на электросуда, в первую очередь, потребности уральского и поволжского регионов, - прокомментировал председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.

Sitronics Group намерена инвестировать в развитие судостроительной отрасли Прикамья. Фото: permkrai.ru

В рамках соглашения с «Ростелекомом» в Пермском крае продолжится работа по обеспечению сотовой связью населенных пунктов региона, внедрению технологий «Безопасный город», включая комплексные системы видеонаблюдения.

Но соглашения были подписаны не только в сфере промышленности. Пермский край, Тюменская область и Республика Башкортостан договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере высшего образования, подписав соглашение о развитии студенческих кампусов мирового уровня.

- Кампус мирового уровня – это, прежде всего, особая среда для обучения и реализации исследовательской деятельности, отдыха и творчества нашей молодежи, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Партнерство позволит использовать ресурсы и сильные стороны коллег из других регионов, обмениваться опытом по разработке и внедрению современных научно-образовательных технологий.

Планируется, что регионы будут взаимодействовать уже на этапе создания кампусов и разработки образовательных программ для них.

С Тюменской областью Пермский край будет сотрудничать в сферах рационального недро- и природопользования, нефте- и газосервисных технологиях, биотехнологии и медицине, а также креативной индустрии. С Республикой Башкортостан - в бионике, биомедицине, цифровой медицине, ИТ для нефтехимии, нефтепереработки, машиностроения, туризме и молодежной политике.

Сделать Пермский край более привлекательным для туристов предназначен межрегиональный туристический маршрут «Медвежий тракт», который соединит Прикамье в одну туристическую линию с городами «Золотого кольца России». Он пройдет по федеральной трассе Ярославль – Кострома – Киров – Пермь, ориентируясь не только на организованные тургруппы, но и на индивидуальных туристов. Проект и предполагает создание единой карты локальных туристических маршрутов и сайта обо всем «Медвежьем тракте», благодаря чему у путешественников будет возможность предварительного бронирования пакета услуг.

Проект маршрута, инициированный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, был поддержан главами Ярославской, Костромской и Кировской областей.

- В результате развития автодорожного туризма, Пермский край может стать основным транспортным автомобильным и туристическим хабом, через который пойдет основной поток туристов из Центрального федерального округа на Урал, в том числе в Екатеринбург и Тюмень, - заметил Дмитрий Махонин.