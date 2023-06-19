Из-за наступивших холодов в Прикамье могут быть проблемы с урожаем картошки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оказывается, ранняя и аномально теплая весна, а также жаркое начало лета это не всегда хорошо – если сразу после них наступили почти осенние холода.

Мы-то, люди, можем одеться в куртки потеплее, а вот посадки в наших садах и огородах лишены такой возможности.

- Жара, засуха, а потом холод – конечно, такие «погодные качели» не сулят растениям ничего хорошего, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - У них теряется иммунитет, и они становятся восприимчивыми к болезням. Если бы такой резкой смены погоды не было, растения вполне благополучно могли перенести кратковременное похолодание, но сейчас они могут заболеть.

Как защитить деревья и посадки, что нужно делать в первую очередь?

Обычные удобрения в холода не работают

- Растения необходимо подкормить, - объясняет Антон Лещев. – Но обычные корневые подкормки в данном случае будут малоэффективны. Дело в том, что в холодной почве корни сильно остывают, и при температуре около 10 градусов и ниже они не могут усваивать калий, один из главных элементов питания. И даже если вы положили в землю удобрения, корни взять его не могут. И многие удивляются, мол, все удобряем, а ничего не растет!

Поэтому нужно воспользоваться внекорневыми подкормками - через листья растения могут взять эти элементы питания даже в холод. Использовать необходимо специальные удобрения с микроэлементами - например, наш отечественный акварин либо импортную фертику. Достаточно будет развести чайную ложку препарата на 10 литров воды и опрыскивать по листьям буквально все растения – и яблоню, и вишню, и огурцы, и томаты, и картофель, и лук.

Погодный стресс грозит болезнями

Как объясняет Антон Лещев, расшатывание иммунитета приводит к тому, что растения могут начать болеть.

- Пожелтевшие листья могут свидетельствовать о том, что растения вот-вот заболеют, - говорит он. – В качестве профилактики нелишней будет обработка фитоспорином – это биологический препарат, его можно применять на томатах и огурцах и уже в день обработки употреблять плоды в пищу, предварительно вымыв. Но есть одна особенность: препарат нужно использовать регулярно, раз в две недели. Защитная пленка, которую он создает, недолговечна, она смывается дождем и росой и ее нужно постоянно восстанавливать. Можно обработать фитоспорином и кустарники, и деревья, и картофель, ведь сейчас болезни могут запросто прицепиться ко всему, что растет на дачах.

Коктейль три в одном

- Неплохо было бы сейчас, после таких стрессовых погодных явлений, теплолюбивые растения – томаты, огурцы, кабачки и ту же картошку – опрыскать еще и антистрессовым препаратом, например, эпином или цирконом, - говорит Антон Лещев. – А еще лучше приготовить своеобразный коктейль – развести «в одном флаконе» эти вещества, а также внекорневые подкормки и фитоспорин.

По словам Антона Лещева, это даст теплолюбивым растениям и картошке необходимый толчок в развитии, которое сейчас может затормозиться из-за холодов.

- Холодостойкие растения – все ягодные и плодовые чувствуют себя вполне нормально, - объясняет он. – Они не будут отставать в развитии, ведь в мае они накопили значительную сумму температур и созревают раньше срока. А вот на теплолюбивых растениях, а также на картофеле, холода могут отразиться неблагоприятно. Те же томаты, огурцы и кабачки очень сильно страдают от ночных понижений температуры. По большому счету мало что можно сделать, чтобы им помочь, разве что спасти их от заморозков. Ведь даже под укрытиями температура всего на один-два градуса выше, чем на улице.

В этом году, как объясняет Антон Лещев, могут быть проблемы с урожаем картофеля.

- Картошка, что и говорить, так себе растет, - говорит он. - Картофелю нужна температура на улице выше +12… +15 градусов. А ночью у нас зачастую сейчас гораздо холоднее, так что картошка растет только половину суток и развивается медленно. Мои личные прогнозы на картошку не слишком обнадеживающие. Ситуация, конечно, может и исправиться, если потеплеет и пойдут дожди. Но из-за перепада температур можно ожидать в ближайшее время появления на картофельных листья фитофторы. Тут также может помочь обработка фитоспорином каждые две недели. Если листья прихватило заморозками и они пожелтели, ситуацию может спасти тот самый коктейль из внекорневой подкормки и ситмуляторов роста.

Не ленитесь поливать

Даже если в ближайшее время начнутся дожди, Антон Лещев советует не забывать поливать растения.

- Полив нужен даже в сырое лето, - объясняет он. - Ведь растения состоят во многом из воды, и чтобы хорошо расти, им нужна влага. Недостаточно при поливе просто смочить поверхность почвы. Например, на картофельном поле я держу разбрызгиватель на одном месте часа два, чтобы вода пропитала землю до корней.

От колорадского жука помогут инсектициды

В этом сезоне дачники столкнулись с нашествием насекомых.

- Очень много этим летом вредителей, - соглашается Антон Лещев. - От них, конечно, будут какие-то потери урожая, но я особо не переживаю – висят на яблоне какие-то листовертки, ну и пусть висят. Яблок настоль много, что это не скажется на общем результате. Бог с ней и с тлей, которая сейчас размножается. Плодовые растения, можно сказать, благоденствуют, и если их регулярно поливать, то урожая на всех хватит. Плодожорок, судя по всему, в этом году будет прилично – это личинки насекомых, которые в семенную камеру забираются и выгрызают семена. На крыжовнике огневки много – обращали, наверное, внимание: дырочка в плоде, и там зеленый червячок сидит.

Обрабатывать растения от плодожорок и огневок растения нужно было весной «по зеленому конусу» - когда почки распускались, а сейчас уже поздно.

- При выращивании в промышленных масштабах используют, конечно, системные химикаты, но они проникают внутрь плодов и там и остаются, - предупреждает Антон Лещев.

А вот от колорадского жука на картошке можно использовать инсектициды – препараты типа Актары или Дециса.

- Период защитного действия у них довольно длительный, около 30-40 дней, - говорит Антон Лещев. – К моменту сбора корнеплодов эти препараты разлагаются и на качестве урожая не сказываются. Впрочем, колорадских жуков в последние годы стало заметно меньше, они встречаются только кое-где очагами.