В Перми закрыли три кафе, где отравились дети

Во всех заведениях выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае в кафе архитектурно-этнографического музея «Хохловка» отравились дети. Как сообщили «Комсомолке» в краевом управлении Роспотребнадзора, 30 и 31 мая случаи острой кишечной инфекции были зафиксированы у 5 из 27 детей. Все эти ребята приехали из Екатеринбурга.

В ходе проверки выяснилось, что дети питались в трех заведениях Перми. В частности, в кафе архитектурно-этнографического музея «Хохловка», а также в Кафе «Дикоросы» на улице Газеты Звезда, 75 и в кафе «FRESH MIX» на Комсомольском проспекте, 7. Специалисты взяли пробы у заболевших детей, в кафе и их сотрудников для проведения лабораторных исследований.

При обследовании кафе выявили многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, не обеспечено соблюдение поточности технологических процессов и условия для соблюдения правил личной гигиены, а также не организована раздельная обработка и хранение инвентаря для готовой и сырой продукции. Кроме того, в цехах не было достаточного количества моечного оборудования, а к работе допускались сотрудники, своевременно не прошедшие медосмотр и гигиеническое обучение.

По данным ведомства, выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей. В результате, дело дошло до суда.

Предпринимателей Апкину Н.М., ИП Колотилину И.В. и ИП Субботину И.Н., организовавших услуги питания в указанных кафе, привлекли к административной ответственности. Согласно решению суда, работа опасных кафе приостановлена на 30 суток. В настоящее время судебные приставы опечатали заведения.

Дети уехали домой из Пермского края в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем они будут находиться под медицинским наблюдением. На сегодняшний день новых случаев заболевания на зафиксировано.

Мы также созвонились с музеем «Хохловка». В пресс-службе музея корреспонденту «Комсомольской правды-Пермь» сообщили, что организацию питания в кафе «Хохловки» осуществляла индивидуальный предприниматель Апкина Н.М. В настоящее время она приостановила свою работу. Так как кафе пользуется спросом у посетителей, музей заключил договор с другим поставщиком услуг.

– Организацию питания в музее «Хохловка» осуществляла индивидуальный предприниматель, которая сняла у музея в аренду для этих целей помещение. Надзорные органы не известили музей о нарушениях санитарных норм и правил при организации питания арендатором. Арендатор сама проинформировала о приостановлении деятельности. После чего музеем было исключено оказание ИП Апкиной Н.М. услуг в АМ «Хохловка». Сейчас услуги кафе организованы другим поставщиком, обеспечивающим соблюдение действующего законодательства, - пояснили в пресс-службе музее.