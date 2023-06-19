Число россиян, желающих зарабатывать на своем блоге, увеличилось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С июня 2022 года количество россиян, которое хотело бы вести свой блог и зарабатывать на этом, увеличилось на 4 п.п. и сейчас составляет 37%.

Каждый третий респондент сообщил, что хотел бы вести блог о путешествиях и туризме. Столько же выразили желание вести блог на авторскую тему — самыми частыми оказались блоги о жизни питомцев, здоровье, ремонте, самым необычным вариантом стал блог о ремонте бытовой технике, об истории анимации и обзоры настольных игр.

Также популярными темами оказались психология, сериалы, кино и книги — такой блог с удовольствием бы вели 20% участников исследования. 16% хотели бы рассказывать об искусстве, 15% — о кулинарии, рецептах и еде, еще 12% — о спорте и правильном питании. Каждый десятый в качестве темы выбрал современные технологии и гаджеты, 9% — компьютерные игры и индустрия развлечений.

Наименее распространенным оказалось желание вести блог на тему красоты и косметики (7%), финансов и криптовалюты (7%), также менее популярными оказались блоги о моде (6%), жизни звезд и о поп-культуре (6%).

По данным социальной сети Одноклассники с начала 2023 года отмечается рост числа авторов, которые зарабатывают на своем контенте — это касается и программ монетизации, и интеграций от брендов. За первые месяцы действия программ монетизации к ним присоединились более 1000 новых блогеров и групп с уникальным контентом.

В рамках программ монетизации больше всего зарабатывают авторы с блогами о путешествиях, автомобилях, кулинарии, юморе, а также авторы категории «Дом и сад». В среднем популярные блогеры зарабатывают на своем контенте более 100 000 рублей в месяц, не считая доходов от интеграций брендов — подсчитали аналитики социальной сети.

Среди основных причин не вести блог самая популярная — нежелание становиться публичным человеком (43%), у 35% просто нет желания делать это. 31% плохо разбираются в создании и продвижении контента, еще 28% уверены, что им нечего рассказать. 26% признаются: у них не хватило бы сил и времени на ведение блога. 25% избегают социальных сетей.

*Место проведения опроса: Россия, все регионы. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: более 4 500 респондентов. Время проведения: июнь 2023 года