Пермские туристы сутки просидели на севшем на мель теплоходе «Павел Бажов»

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Сегодня ночью, 19 июня, буксиру наконец удалось снять с мели теплоход «Павел Бажов», на котором находилось 186 человек, из них 35 детей. Напомним, лайнер, шедший по маршруту Пермь-Астрахань-Пермь, около трех часов ночи 18 июня сел на мель на Волге, в районе села Черный Яр Астраханской области.

Маршрут до Астрахани – один из самых популярных. И теплоходы по нему ходят регулярно. Но из-за жаркого засушливого лета уровень воды в Волге значительно понизился. А сильный ветер снес теплоход на песчаную косу, где он и застрял. По крайней мере, такое объяснение дают в туристической компании.

При ЧП никто из людей не пострадал, пробоин и утечки нефтепродуктов нет, рассказали в МЧС по Астраханской области. Но снять с мели теплоход при помощи буксира в первый день не удалось.

Пассажиры во время неожиданной долгой стоянки хоть и были обеспокоены ситуацией, но очень не переживали. В сети появилось видео того, как они проводят это время.

«На борту проводятся мероприятия. Люди пьют, едят и весело проводят досуг», - написал телеграмм-канал 112, опубликовавший видео.

Только спустя сутки мощный буксир сдвинул с отмели застрявшее судно. Около часа ночи 19 июня теплоход смог отправиться в путь. Но уже в обратном направлении, не заходя в Астрахань.

Тем временем следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте также начали доследственную проверку происшествия с пассажирским теплоходом.

А Уральская транспортная прокуратура сообщила, что пермское подразделение начало проверку обстоятельств посадки на мель в районе села Черный Яр Астраханской области трехпалубного теплохода «Павел Бажов», следовавшего по маршруту Пермь-Астрахань.

- Пермской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению судовладельцем - ООО «Теплоходная компания «Большой Маяк» - законодательства о безопасности судоходства,- сообщили в прокуратуре.

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