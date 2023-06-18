Антон Немкин занял третье место в этапе чемпионата России по автомобильным кольцевым гонкам

.

На автодроме KazanRingCanyon проходит единственный в этом году этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг. В гонках участвуют 60 лучших пилотов России, в их числе депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин.

На казанской трассе с самого начала развернулась зрелищная борьба. Сразу на стартовой прямой произошла массовая авария. Пилот Андрей Гончаров под номером 77 пошел на смещение и уперся в машину Олега Семенова, от чего Гончарова отбросило на машину №10 Максима Кизилова. Кизилов от удара врезался в автомобиль Дмитрия Анастасиадиса и взлетел на полтора метра над асфальтом.

В итоге у машины Дмитрия Анастасиадиса трансмиссия оказалась, по сути, оторвана от кузова, у автомобиля Максима Кизилова были оторваны передние колеса вместе с подвеской, сломана подвеска на заднем колесе, серьезно поврежден подрамник. Чудом удалось избежать серьезных травм самому пилоту.

Автомобиль Олега Семенова, к счастью, несмотря на полученные повреждения, смог продолжить заезд.

Машины Максима Кизилова и Дмитрия Анастасиадиса могут не успеть восстановить к воскресной гонке. Есть вероятность, что Анастасиадис и Кизилов пропустят и следующий этап РСКГ на трассе «Игора Драйв».

О дисквалификации Андрея Гончарова пока не сообщается.

Кроме того, претендовавший на второе место Илья Сидоров на KiaRio X, на третьем круге вылетел с трассы и потерял шансы на подиум. Артем Фридману и Дмитрий Дударев сошли из-за технических проблем. В S1600 также не обошлось без инцидентов - Алексей Волков вылетел с трассы и протаранил напарницу по команде ALGA Motorsport Татьяну Елисееву.

Тем временем автомобиль Антона Немкина, который во второй гонке стартовал с 7-го места, получил повреждения колес - во время борьбы с другими участниками произошел контакт с партнером по команде Денисом Ременяко.

Однако, несмотря на это, Антону Немкину удалось выйти на третье место и побороться за второе с Ринатом Салиховым. Темп Антона Немкина на последних кругах был выше темпа Салихова, поэтому разрыв со вторым местом оказался совсем небольшим — не хватило пары кругов.

Всего за два дня фестиваля пройдет семь гонок.