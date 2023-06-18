В Перми дети, перенесшие онкологию, приняли участие в «Играх победителей»

Дети, победившие онкологию, занимаются спортом. Фото: Анна Маркова

В Перми 17 июня в пятый раз прошел региональный этап «Всемирных детских Игр победителей». Это спортивные состязания для детей, перенесших онкологические заболевания.

Более семидесяти ребят в возрасте от 6 до 17 лет из 12 территорий края приехали со своими родными в Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева.

Ребята с удовольствием принимают участие в "Играх победителей". Фото: Анна Маркова

«Игры победителей» - это спортивные соревнования для детей и подростков, которые вылечились от онкологических заболеваний. Игры нужны, чтобы поддержать и вдохновить детей и их семьи, которые прошли сложное испытание.

Уже пятые Игры подряд в Пермском крае проводит благотворительный фонд «Берегиня» при поддержке «Метафракс Групп».

Ребята, которые приехали на Игры с большим удовольствием и азартом принимают в них участие. Они состязались в шести спортивных дисциплинах: футбол, бег и ходьба на 60 м, стрельба, настольный теннис, шахматы. Помогали организовывать мероприятие волонтеры, среди них мы узнали 18-летнего Дениса Татевяна.

Денис Татевян на своем примере доказал, что болезнь отступит, главное в это верить. Фото: Анна Маркова

Дениса когда-то тоже был подопечным фонда «Берегиня». В 12 лет врачи поставили ему онкологический диагноз - апластическая анемия тяжелой степени. Родные и друзья не могли поверить, как у парня, который обожает спорт, играет в футбол, ходит в походы может быть онкология, но это оказалось реальностью.

Денис младший ребенок в многодетной семье, у него есть старшие брат и сестры, медики начали искать варианты лечения, планировали пересадить косный мозг, но никто из родных не подошел в качестве донора. Денису предстояло длительное лечение. С того момента, как семья парня узнала о диагнозе прошло шесть лет. Сейчас Денис помогает организовать футбольные состязания для ребят, которые тоже смогли победить смертельное заболевание.

- Болезнь все равно отступит, надо верить только в это, не допускайте мыслей, что будет по-другому, не разочаровывайтесь, что вы теряете драгоценное время на лечение, - советует Денис Татевян. – Главное будьте готовы к тому, что после вы будете заниматься любимым делом, спортом, учебой, жить обычной жизнью.

Дети, победившие онкологию, занимаются спортом. Фото: Анна Маркова

Сейчас Денис - студент первого курса факультета Физической Культуры ПГГПУ.

- «Игры победителей» - это настоящий праздник для тех, кто уже одержал свою самую важную победу - победу над болезнью, - сказала директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп», депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова. - За годы существования Игры доказали, что спорт способен вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни. Именно поэтому мы ежегодно поддерживает эту добрую инициативу.

Участие в соревнованиях мотивирует ребят побеждать. Когда дети видят, что их старания приносят признание и награды, то становятся более уверенными в себе, начинают серьезно готовиться к соревнованиям. После двух очных этапов Игр в 2018 и 2019 годах 74% детей - участников стали регулярно заниматься спортом. А родители увидели, что их ребенок может и хочет добиваться успехов в спорте и жизни.

- Здесь на Играх у детей и их родителей появляется уверенность в том, что детство - здесь и сейчас, а заболевание где-то в прошлом, говорит - директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. - У «Игр победителей» важная цель подарить детям ощущение полноты и яркости жизни, зарядить их силой, смелостью и отвагой, которые так нужны после болезни.

Жить активной жизнью можно, важна поддержка близких и любимое дело. Фото: Анна Маркова

СПРАВКА

По данным статистики, 8 из 10 детей, заболевших раком, выходят в стойкую ремиссию. Своевременное лечение дает хорошие результаты: дети могут жить обычной жизнью. Избавиться от психологических последствий длительного лечения и вновь поверить в себя помогают Игры.

Для ребят игры - это праздник, здесь им помогают волонтеры. Фото: Анна Маркова

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