В Перми заводчанин после трудовой смены готовит тушенку и каши для участников СВО

Александр Чунарев вместе с коллегами и друзьями готовит консервы для СВО. Фото: ОДК-Пермские моторы.

Александр Чунарев - слесарь механосборочных работ цеха 33 АО «ОДК-Пермские моторы». Как рассказывают коллеги Александра, в его трудовой книжке всего две записи: три года срочной службы на Черноморском флоте и четырнадцать лет работы слесарем на «Пермских моторах». Александр Многодетный отец, вместе с супругой Екатериной они воспитывают сына Максима и дочерей Варвару и Арину.

После рабочей смены Александр вместе с женой вносят свой вклад, помогая участникам СВО. Они готовят консервы. За последние три месяца заводчанин отправил на фронт почти пятьсот банок тушенки, перловой и гречневой каши с мясом.

В марте Екатерина на своей странице ВКонтакте разместила фотоотчет о том, как они с мужем делали первую партию консервов. Показала процесс приготовления.

- Сначала вместе жарили мясо, затем резали лук и морковь, добавляли специи и раскладывали всё в стеклянные банки, - рассказывает Екатерина. – Я пригласила присоединиться всех, кто захочет помочь.

Друзья семьи откликнулись сразу: собрали деньги, чтобы они смогли купить продукты для второй партии. Александру помогает автоклав он купил аппарат для домашних заготовок.

- Долг необязательно состоит в том, чтобы надеть военную форму, - говорит Чунарев. - И в тылу деятельное участие в большом, всех нас касающемся деле — это тоже вклад в будущую победу.

Поддержали Александра его коллеги из цеха и другие заводчане их уже целая команда.

Когда консервы приготовятся, он приклеит на них короткое послание: «#СвоихНеБросаем. Z. Пермь». Упаковывает банки в коробки и отвозит в гуманитарный конвой пермского специального отряда быстрого реагирования.

Если вы хотите помочь - присоединяйтесь к команде Александра. Пишите в Вайбере по номеру: +7 (952) 663-05-02 с пометкой «Фронту».

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