«С мужем у них возникла невероятная любовь»: Семья пермяков, приютившая кусачего суриката, показала, как он живет

От агрессора, каким он был на улице, не осталось и следа.

- С мужем моим у них образовалась большая любовь! Он у него с рук вообще не слазит и трется о его лицо. Они нашли друг друга, - говорит пермячка, приютившая у себя кусачего суриката.

Напомним, в четверг, 15 июня, в соцсетях появилось видео с бегающим по улицам города сурикатом. Зверька встретила пара пермяков. Молодые люди пытались приманить его кусочком пластмассы, чтобы погладить, но экзотическому млекопитающему такое угощение оказалось не по нраву, и он цапнул парня за палец. Молодому человеку пришлось на всякий случай поставить прививки от бешенства и столбняка.

Несмотря на не очень приятное знакомство, оставить суриката одного в непривычных для него условиях молодые люди не могли и стали звонить в разные службы. В зоопарке и в МЧС им сказали, что не решают подобные вопросы, а вот в контактном зоопарке пообещали приехать и забрать суриката, но пока они ехали, его уже изловили.

Сурикат кусает любопытного пермяка. Фото: скриншот видео паблика "Мой город Пермь"

В некоторых СМИ писали, что суриката поймали волонтеры, и теперь он якобы живет у них, а потом ему будут искать новый дом. Но эта информация оказалась недостоверной. Суриката изловила и приютила у себя супружеская пара. О том, как супругам удалось поймать юркого зверька, читайте в нашем предыдущем материале.

- Малыша назвали Тоби. С того момента, как мой муж его поймал, между ними образовалась какая-то мистическая связь. Тоби готов за ним ходить по пятам и постоянно сидеть на ручках. Ни на минуту не хочет сидеть один. Тяфкает, чирикает, пищит, делает обиженную мордочку, всячески привлекает к себе внимание, - рассказывает пермячка. - Как-то сидел у меня на руках, а когда увидел, что муж встал с дивана, рванул за ним, чуть ли не в полете. От того агрессора, каким он был на улице, не осталось и следа.

Пермячка рассказывает, что сейчас Тоби живет в большущей клетке, но это временно. Для его домика уже заказали необходимые материалы и совсем скоро у него появятся просторные апартаменты. Однако женщину донимают сообщениеми о том, что суриката нужно отдать волонтерам или постараться найти его предыдущих хозяев.

- Во-первых, я не понимаю, зачем пишут, что Тоби ловили целой толпой какие-то зоозащитники? - недоумевает пермячка. - Я почему-то никого не видела. Мне позвонили, попросили съездить. Мы с мужем приехали и отловили. А сейчас активизировалась группа пермских сурикатоводов, люди пишут зоозащитникам и все хотят его забрать себе, считая, что именно у них ему будет лучше. Видя, как Тоби привязался к моему мужу, никаких сомнений в том, что он останется у нас, нет. Передавать его по рукам и травмировать его психику мы не собираемся. Мы с мужем к нему очень привязались и безумно его полюбили. Тоби тоже от нас без ума.

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