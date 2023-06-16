«Дали провести юбилей»: Почему мэр Перми покинул свой пост

Алексей Демкин покидает пост главы Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 июня стало известно, что глава Перми Алексей Демкин покидает свой пост по собственному желанию и переходит в краевое правительство. По нашим данным, заместителем председателя.

Напомним, аналогичным образом ушел его предшественник на посту мэра – Дмитрий Самойлов¸ являющийся ныне заместителем председателя правительства Пермского края по вопросам образования, культуры и спорта.

По мнению ряда политэкспертов, уход Демкина завершает затянувшийся конфликт между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой Перми. Начиная с конца прошлого года, глава региона несколько раз резко отзывался о деятельности городской администрации.

При этом неделю назад на встрече с редакторами ведущих СМИ Перми Дмитрий Махонин заявил, что никаких конфликтов нет.

- Невозможно наличие конфликта между начальниками и подчиненными. Есть управленческие решения, которые мы будем реализовывать, - сказал губернатор, имея в виду законопроект о перераспределении полномочий между краевым правительством и администрацией Перми. Согласно этому законопроекту в ведение края переходят вопросы земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы на территории Перми.

Напомним, Алексей Демкин возглавил городскую администрацию в конце 2020 года, вначале в качестве исполняющего полномочия главы города, а в марте 2021 года был избран главой Перми.

- Когда мне губернатор предложил попробовать себя в управлении городом, я задал себе вопрос: «Хочу ли я и смогу это сделать?». И понял – хочу и могу, - признавался тогда Алексей Демкин.

За эти три с половиной года Алексей Демкин завершил доставшуюся ему в наследство транспортную реформу, занимался строительством муниципальных домов для жильцов расселяемых бараков, при нем началось благоустройство набережной в Кировском районе. И много времени уделял подготовке к 300-летнему юбилею Перми.

Во время юбилейных празднеств Алексей Демкин тепло и искренне признался в любви к родному городу. После юбилея он и завершил свое пребывание на посту главы Перми. Договоренность об этом была достигнута между ним и губернатором Дмитрием Махониным на Петербургском международном экономическом форуме.

Политтехнолог Андрей Денисенко считает уход Демкина результатом тренда на усиление региональной власти.

- Городская власть в целом как явление утрачивает свою субъектность, полномочия постепенно перетекают на краевой уровень, - говорит Андрей Денисенко. - Происходит демонтаж городского уровня власти на всей территории Российской федерации. И конфликт между губернатором и главой Перми, даже если он и был, это скорее отражение процесса по распределению полномочий, чем личностное противостояние.

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