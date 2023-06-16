В Пермском крае начинается масштабное и продолжительное похолодание

Есть вероятность того, что дожди зарядят уже днем в воскресенье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето в Пермском крае поставили на паузу: с 17 июня начинается масштабное и длительное похолодание.

- 16 июня вечером через Пермский край пройдет холодный фронт, предваряющий распространение арктической воздушной массы, - рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ. - Вторжение станет началом продолжительной и очень интенсивной волны холодов, которая может продлиться целую неделю, до 23 июня.

На пике похолодания среднесуточная температура может быть на 8-10 градусов ниже климатической нормы. Холоднее будет на севере и востоке края, где максимальные температуры днем не дотянут до отметки +10 градусов. А ночи будут малооблачными и очень холодными с температурой воздуха +2…+5.

В южной части края и в Перми ночью будет теплее, до +10. В субботу днем в Перми температура поднимется до +16…+17 , на юге края до +20

А вот в ночь на воскресенье станет холодно уже по всей территории края. Температура воздуха составит +1…+6 градусов, но при прояснениях и в низинах вероятны заморозки до -1. Днем в воскресенье на севере и востоке края при облачной погоде будет всего +9…+11, а на юге и в Перми до +15.

Пик похолодания ожидается в понедельник, и в связи с этим в Перми может обновиться исторический минимум температуры воздуха за эти сутки (он составляет +3,2 , и был отмечен в 1893 г.).

Холодная погода также ожидается во вторник и в среду, но вероятность заморозков при этом уменьшится.

Что касается осадков, то сценарии здесь разные. Слабые осадки в Пермском крае могут начаться с понедельника, а более существенные - в середине недели, но есть вероятность и того, что дожди зарядят уже днем в воскресенье.

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