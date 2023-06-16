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Политика16 июня 2023 10:00

Кто может стать новым главой Перми

Источник в краевом правительстве рассказал, кто может стать новым мэром Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Кто займет кресло мэра?

Кто займет кресло мэра?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 июня стало известно, что глава Перми Алексей Демкин покидает свой пост по собственному желанию и переходит в краевое правительство. На его место, по данным источника «КП»-Пермь» в правительстве Пермского края, рассматривается три кандидатуры: вице-премьер краевого правительства Александр Борисов, советник губернатора, депутат законодательного собрания Павел Черепанов, а также исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.

Наиболее вероятной кандидатурой наш источник назвал Александра Борисова.

Также сейчас политэксперты называют еще несколько фамилий, в том числе вице-премьера Андрея Алякринского.

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