Кто может стать новым главой Перми

Кто займет кресло мэра? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 июня стало известно, что глава Перми Алексей Демкин покидает свой пост по собственному желанию и переходит в краевое правительство. На его место, по данным источника «КП»-Пермь» в правительстве Пермского края, рассматривается три кандидатуры: вице-премьер краевого правительства Александр Борисов, советник губернатора, депутат законодательного собрания Павел Черепанов, а также исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.

Наиболее вероятной кандидатурой наш источник назвал Александра Борисова.

Также сейчас политэксперты называют еще несколько фамилий, в том числе вице-премьера Андрея Алякринского.

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Как сообщают СМИ, он переходит в правительство (подробнее)