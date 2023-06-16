Стала известна дальнейшая судьба часов обратного отсчета

Пять лет часы показывали время до 300-летнего юбилея города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Городские власти определились с судьбой часов обратного отсчета, которые пять лет показывали время до 300-летнего юбилея Перми.

- Жители активно интересуются, что теперь будет с часами в сквере имени Василия Татищева? – опубликовал пост в своем телеграмм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Отвечаю: эти часы останутся на месте. В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время.

Напомним, часы обратного отсчета появились в Перми 12 июня 2018 года. Пятиметровый арт-объект установили в сквере имени Василия Татищева. Пять лет часы показывали время до 300-летнего юбилея города. Автором проекта стал известный пермский скульптор Рустам Исмагилов.

В основании гигантских часов - деревянное колесо, подобное тем, что использовали на прикамских заводах еще в XVIII веке. Вверху расположен светодиодный таймер. Несколько раз они отключались, но после ремонта продолжали работать.

В ночь на 12 июня 2023 года на циферблате высветились нули. И теперь после предстоящей реконструкции часы будут показывать обычное местное время.

Напомним, к юбилею сквер основателя Перми Василия Татищева – там расположен арт-объект, обновили: заменили покрытие дорожек, высадили живые изгороди из барбариса, обустроили газоны и цветники. Также установили новые опоры освещения и прожекторы для подсветки памятника Татищеву. И теперь этот сквер – один из обязательных пунктов в экскурсионных программах.

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