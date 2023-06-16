«Я очень устала»: Пропавшую прошлой осенью 18-летнюю студентку нашли мертвой в Пермском крае

Ольгу нашли погибшей спустя 7 месяцев.

В Пермском крае нашли погибшей пропавшую 18-летнюю Ольгу Ананьеву. Ее тело в конце мая этого года случайно обнаружил мужчина на берегу реки в Частинском районе. Оказалось, что это пропавшая Ольга.

Напомним, 18-летняя студентка политеха исчезла 23 октября 2022 года. Перед этим она отправила странное сообщение в общую группу родителям: «Доброе утро! Не знаю как сказать, но я хочу бросить учебу. Я не могу ни с чем справится, я очень устала. Пожалуйста заберите мои вещи из общаги. Простите, что так сообщаю. Люблю вас всех».

Мама с папой начали обрывать телефон, но абонент был недоступен. На следующий день на ее поиски отправились волонтеры, а спустя еще несколько дней под постом об ее исчезновении появилась запись «Стоп, проверка информации».

- Правоохранительные органы были абсолютно уверены, что нашей Ольги нет в живых, - говорит отец Ольги Сергей. Есть видео, на котором девушка очень похожая на нашу Ольгу совершает самоубийство ( по закону мы не можем описывать способ суицида - Ред.), перед этим отправив прощальное сообщение с телефона. Показания очевидцев, время отправки сообщений совпадало с тем, что это была наша Ольга.

До сих пор непонятно, что толкнуло ее на этот поступок. Фото: семейный архив.

Отец девушки говорит, что обращался в службы спасения, в добровольческий водолазный отряд, писал мэру Перми и в Министерство территориальной безопасности Пермского края, и лично к губернатору.

- Мне везде тактично отказывали в поисках ее тела. Я занимался этим самостоятельно, либо с родственниками, либо привлекая друзей или знакомых. Все что я мог - это осматривать дно Камы с лодки на мелководье.

Что могло толкнуть молодую и симпатичную девушку на роковой поступок, не знают даже ее однокурсницы, которые жили с ней в одном общежитии. По их словам, Оля была всегда веселой и общительной, никаких тревожных настроений до трагедии у девушки не замечали. Родители говорят, что в семье было все хорошо. Парня у нее не было. Ольга любила вышивать, была очень творческой девушкой.

- Около 10 часов утра 23 октября Ольга написала сообщение, которое тогда не показалось нам странным, но, как позже выяснится, оказалось прощальным, - рассказывали тогда однокурсница Ольги. - Я не могу рассказать все, что она там написала, скажу лишь, что она попросила нас не скучать, сказала, что всех любит, а что ее вещи заберет отец. Тогда мы подумали, что ей просто надоело учиться, и она уехала домой. Но вечером следующего дня ее отец сказал, что Оли больше нет. Через день мы пришли в вуз во всем черном.

- Может быть, в ней что-то копилось, но виду она не подавала. С родителями все было хорошо, по крайней мере, телефонные разговоры были нормальными.

- Ольгу нашел случайный мужчина в Каме, у берега в Частинском районе 28 мая, - говорит отец девушки. - Это в 190 км по реке от Коммунального моста. К сожалению, я не подумал и не предупредил дежурные части полиции вниз по Каме, что тело дочери может всплыть. Пока разобрались чье тело, мне позвонили только 5 июня. 9 июня мы ездили на опознание, к сожалению, сделать это было не просто. У нас взяли материал для генетики.

13 июня родители похоронили свою девочку Олю. Мотивов ее поступка они до сих пор не могут понять.

Комсомольская правда приносит соболезнования семье Ананьевых.

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