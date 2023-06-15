В Перми сезон открыли, но купаться разрешили не везде

Лето только начинается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На главном пляже Перми - у Камского моста - утром в четверг появились два спасателя. Впрочем, никого спасать им пока не приходилось - загорающих на речном песочке можно по пальцам пересчитать: жаркий период скоро закончится, а на выходных пермяков и вовсе ждет похолодание.

Загорающих на пляже пока совсем немного. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы прошли необходимую подготовку, я с детства хорошо плаваю, а теперь, если потребуется, могут оказать и первую медпомощь, - говорит спасатель Вадим. - Я устроился на весь сезон, который объявлен в городе с 15 июня до 31 августа. Мы будем работать двое суток через двое, так что успею сдать и курсовую по археологии в вузе.

Спасатели уже приступили к работе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Слов «пляж» и «купаться» спасатели избегают. Мол, официально купаться этим летом разрешили только возле курорта в Усть-Качке и на трех пляжах в районе Мостовой на Сылве, где более-менее чистая вода.

А вот остальные городские пляжи назвали «местами отдыха у воды». В качестве напоминания поставили запрещающие знаки. Стоят такие и на пляже у Камского моста.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впрочем, купальщиков, как объяснили спасатели, обещают не штрафовать, более того, для их безопасности водолазы проверили и очистили дно возле берега. Хотя вообще-то за купание в запрещенных местах в Прикамье установлен штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

На воде пока тренируются лишь юные каякеры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На четырех официальных пляжах открылись стационарные спасательные посты. Но, как обещают в мэрии, спасатели будут дежурить и на «неорганизованных» пляжах. Например, в районе набережной в Закамске и на речке Мулянке.

Никакого аншлага на пермских пляжах пока не наблюдается. У Камского моста даже кафешки пока не работают. А на SUP-станцию только привезли и разгружают SUP-доски.

- Холодная пока вода, остывает по ночам, - объясняют работники станции. - Так что наплыва желающих покататься на сапбордах ждем разве что в июле.

Юные спортсмены Академии волейбола тренируются в любую погоду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, сейчас на реке видны лишь юные гребцы, которые тренируются на каяках и каноэ.

- Нет, я сегодня в воду залезать не собираюсь, боюсь замерзнуть! - признается пермячка Ольга, которая прикатила на пляж на велосипеде. - Но пока погода позволяет, хочу немного подзагореть.

Все лето еще впереди! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не исключено, что знаки, запрещающие купание на пляже у Камского моста, все же уберут.

Специалисты Роспотребнадзора еще раз взяли пробы на городских пляжах, и пришли к выводу, что вода здесь, а также на Сылве в Новых Лядах, в Усть-Качке и на Мотовилихинском пруду соответствует санитарным нормам.

А вот в районе КамГЭС и возле санатория «Демидково» в Полазне она не соответствует нормативным требованиям – в ней слишком много микробов.