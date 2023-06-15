Уже в июле в Прикамье могут начать брать плату за посещение туристических мест

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье в ближайшее время собираются ввести туристический сбор. Тому, кто выезжает в охраняемые природные территории, придется заплатить деньги.

Когда это случится, где и сколько придется платить – об этом ведущие Радио «Комсомольская правда (96,6 FM) поговорили с начальником управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Львом Третьяковым.

- Когда введут такой сбор?

- Проект постановления правительства Пермского края о введении такой платы уже на согласовании, думаю, до конца июня этот документ должны утвердить.

- Посещение каких территорий станет платным?

- Территории, входящие в Парк Пермский. В частности, плата будет взиматься за реки, которые посещаются для сплава - это Вишера в нижнем течении до Красновишерска, два участка Чусовой – в районе села Кын и возле Чусового, Усьва от одноименного поселка до поселения Мыс. Также платным будет посещение таких объектов, как Камень Полюд и Камень Помененный.

- Сколько придется платить?

- Сумма сбора в Пермском края установлена в 100 рублей. Это почти соответствует нижней границе, которая была установлена федеральным законодательством – 0,5 процента от МРОТ.

- Как будет взиматься плата?

- Строго говоря, это будет не туристический сбор, когда плата берется за каждую проведенную где-то ночь. У нас будет взиматься плата за вход на особо охраняемую территорию (ООПТ). В первую очередь мы хотим охватить организованных туристов, мы уже поработали в этом направлении с туроператорами края и соседних регионов.

Будет предусмотрен только безналичный расчет - через сайт Дирекции ООПТ Пермского края по адресу Паркпермский.рф. Сведения о произведенной оплате поступят инспекторам этих территорий.

- Каким образом придется платить?

- Строго говоря, это будет не туристический сбор, когда плата берется за каждую проведенную где-то ночь. У нас будет взиматься плата за вход на особо охраняемую территорию (ООПТ). В первую очередь мы хотим охватить организованных туристов, мы уже поработали в этом направлении с туроператорами края и соседних регионов.

Будет предусмотрен только безналичный расчет - через сайт Дирекции ООПТ Пермского края по адресу Паркпермский.рф. На этом портале есть кнопочка «Оплатить». Затем сведения о произведенной оплате поступят инспекторам этих территорий.

- А тех, кто не заплатит, оштрафуют? Или выгонят с ООПТ?

- Никто никого сразу не будет наказывать или выгонять с ООПТ. Если будет интернет-связь, инспектор предложит провести оплату через сайт. При отсутствии такой возможности ограничится предупреждением. Но в дальнейшем будут установлены штрафные санкции за нахождение на ООПТ без оплаты.

- Местным жителям тоже придется платить, если они решат отдохнуть на природе?

- Нет, жителям поселков Усьва, Кын, Чусового и двух десятков других населенных пунктов на этих ООПТ не придется вносить такую плату, они будут включены в льготную категорию. Также к льготникам будут причислены дети, пенсионеры и военнослужащие.

- Зачем все-таки делать туристические места платными?

- Объемы мусора, который приходится вывозить сегодня с территории Парка Пермский, с каждым годом растут в связи с ростом потока туристов, и надо компенсировать бюджетные затраты на его вывоз. Кроме того, такая плата напомнит людям, что они посещают охраняемую территорию, где установлен особый режим, и должны бережно относиться к природе.