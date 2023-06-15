Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Прикамье

Фото с места ЧП. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

14 июня около 22 часов в Красновишерске взорвался бытовой газ в многоквартирном доме по улице Лоскутова, 3. ЧП произошло в одной из квартир на пятом этаже. Взрывной волной выбило стекла и частично разрушились стены квартир. После этого загорелись домашние вещи. Эвакуироваться успели 52 человека. В результате происшествия пострадал один житель.

По данным регионального Следственного комитета, хозяин квартиры, где произошел хлопок с возгоранием, получил обширные ожоги тела. Его доставили в больницу города Березники. Сейчас пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В Минздраве Пермского края пояснили, что пострадал мужчина 55 лет. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.

После ЧП со взрывом газа в пятиэтажке в Красновишерске следователи возбудили уголовное дело. Расследование будут проводить по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекших по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Сейчас следователи и криминалисты совместно с экспертом-пожаротехником осмотрели квартиру и изъяли предметы, которые должны помочь установить причины и обстоятельства случившегося. Также допрашивают свидетелей и назначают все необходимые судебные экспертизы. Также проверку организовала и прокуратура.

По данным администрации Красновишерского городского округа, на данный момент органы управления и территориальное подразделение службы по ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности.

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