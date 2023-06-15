Жильцы пятиэтажки в Красновишерске, где взорвался бытовой газ, рассказали подробности ЧП

Последствия взрыва бытового газа в пятиэтажке Красновишерска. Фото с места ЧП: Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

- Что случилось в городе? Что бахнуло? – такие посты начали появляться в соцсетях Красновишерска вечером в среду, 14 июня.

Взрыв газа в пятиэтажке на Лоскутова 3 в Красновишерске слышали жители близлежащих домов. ЧП произошло в около 22 часов квартире на пятом этаже. Взрывной волной в нескольких квартирах дома вынесло стекла, также частично разрушилась несущая перегородка между двумя квартирами на пятом этаже.

Фото с места ЧП: Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

В считанные секунды в пострадавшей квартире начался пожар, огонь быстро охватил домашние вещи и перекинулся на квартиру этажом ниже.

Пока к месту происшествия ехали пожарные, 60 жильцов дома, среди которых пятеро детей – сами эвакуировались на улицу. А двум жителям квартиры на четвертом этаже выход был отрезан огнем, поэтому пожарным пришлось эвакуировать их по автолестнице.

Фото: Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

«Люди столько страху натерпелись, людей по пожарной лестнице спускали, остальные бежали, потому что вообще не понимали, что происходит», «Спасибо мужчинам, которые за минуты оббежали весь подъезд и просто кричали, чтобы все покидали квартиры», - рассказали в соцсетях жители дома и очевидцы ЧП.

Начавшийся пожар на Лоскутова, 3 тушили 12 огнеборцев и пять пожарных машин, предварительно отключив дом от газа и от электричества.

Фото с места ЧП: Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

По официальным данным, в результате ЧП пострадал один мужчина, но очевидцы говорят, что пострадавших было двое.

«Все живы. Успели спасти даже тех, кто был на пятом этаже», «Один мужчина получил сильный ожог и девушка тоже. Девушку тоже увезли на «скорой», «Спасибо ребятам из пожарной охраны, очень быстро все потушили», - говорят жильцы пострадавшего дома.

- Пожар был ликвидирован в 22.20, его площадь составила 50 квадратных метров. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства и причины случившегося, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Также к истории со взрывом бытового газа в многоквартирном доме подключилась и прокуратура.

- На место происшествия выехал прокурор Красновишерского района. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению правил эксплуатации внутридомового газового оборудования со стороны управляющей компании и специализированных обслуживающих организаций. Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами. В целях безопасности и проверки целостности несущих конструкций дома принято решение о расселении жильцов подъезда, в котором произошел инцидент, – сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры.

Позже стало известно, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

- В результате пожара 55-летний хозяин квартиры получил обширные ожоги. Он госпитализирован в ожоговый центр Березников, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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