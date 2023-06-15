Гендиректором Пермского театра оперы и балета стала Анна Волк

Анна Волк. Фото: Пермский театр оперы и балета

Новым генеральным директором Пермского театра оперы и балета стала Анна Волк. Сегодня ее представили коллективу.

- Для меня большое счастье и большая честь возглавить Пермский театр оперы и балета. Не будет преувеличением сказать, что в театральной России нет человека, который был не знал, каковы его значение и роль. Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Надеюсь на вашу помощь и отзывчивость. Спасибо за теплый прием! И, как говорится, - за работу!, - обратилась к коллективу Анна Волк.

Как рассказали в театре, Анна Волк имеет репутацию одного из самых опытных и уважаемых театральных менеджеров России. Она была директором московских театров «Центр драматургии и режиссуры» и Театра имени Пушкина, возглавляла продюсерский отдел БДТ им. Товстоногова, была руководителем фестивального штаба и техническим директором фестиваля «Золотая Маска».

Напомним, предыдущий директор пермской оперы Довлет Анзароков в мае покинул свою должность.

Причины этого он озвучил на своей страничке в соцсетях:

«Это расторжение договора по решению учредителя. Все, что мне было озвучено в качестве причин – это «сложные рабочие взаимоотношения с министром культуры» и «мое нежелание следовать ее советам в части ведения театрального процесса». И это правда, поскольку из всех советов в части ведения театрального процесса я получал лишь требования избавиться от главного дирижера театра, а также от главного балетмейстера»,

Также 14 июня театр покинул главный дирижер Мигран Агаджанян.

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Уже точно, главный дирижер Пермского театра оперы и балета 14 июня покидает свой пост (подробнее)