Режиссер фильма «Вызов» поздравил Пермь с юбилеем

Клим Шипенко известен своими фильмами «Вызов» и «Салют-7». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выставочный стенд Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме посетил известный российский режиссер Клим Шипенко.

Он поздравил Пермь с 300-летним юбилеем и отметил, что хочет побывать в нашем городе.

- Я никогда у вас не был, - признался режиссер, - но слышал массу восторженных отзывов от тех, кто там был, снимал фильмы. Так что надеюсь, что я когда-нибудь попаду к вам и получу огромное удовольствие, так же, как и мои коллеги.

Клим Шипенко известен своими фильмами «Вызов» и «Салют-7».

«Вызов» - это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами.

А «Салют-7» посвящен событиям 1985 года, когда советские космонавты прилетели на вышедшую в неуправляемый полет станцию «Салют-7» и после трудной стыковки смогли починить ее. Сюжет фильма имеет отношение к Перми, так как один из прототипов главных героев - дважды герой Советского Союза Виктор Савиных, 50-й космонавт СССР и 100-й космонавт планеты. В космосе он побывал трижды.

Портрет В.П. Савиных с дарственной надписью, подаренный заместителю председателя Пермского облисполкома Р.А. Вагину 24 ноября 1981 г. Фото: ПермГАСПИ.

Судьба Виктора Савиных связана с Пермью. В 1960-х годах он учился в Пермском техникуме железнодорожного транспорта. В 1981 году, когда техникум отмечал свое 100-летие, Виктор Петрович принял участие в праздновании юбилея, во время которого ему и вручили удостоверение Почетного гражданина города Перми. Также именем известного космонавта названа Техношкола в Новых Лядах, в которую он часто приезжает на встречи со школьниками.