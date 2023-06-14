В Прикамье создали лучшую развивающую игрушку России

Пирамидка учит детей различать цвета и размеры. Фото: igrushka.perm.ru

Деревянная пирамидка «Геометрическая полянка» производства Краснокамской фабрики игрушек признана лучшей развивающей игрушкой России. Она завоевала национальную премию «Золотой медвежонок».

- «Золотой медвежонок» - это крупнейшая премия в области товаров для детей, - пояснила «КП»-Пермь» директор департамента развития продаж Краснокамской фабрики Екатерина Ладейщикова. – Нам очень приятно признание специалистов, но главным все-таки мы считаем признание родителей, которые выбирают наши игрушки для своих детей.

Пирамидку «Геометрическая полянка» выпускают на фабрике второй год. За ее основу взята старая советская игрушка, но значительно доработанная. Пирамидка состоит из разноцветных кубиков и шариков, она помогает детям изучать цвета, формы и размеры.

- Дети часто путают такие понятия как право и лево, сверху и снизу, над и под, - говорит Екатерина Ладейщикова. – И эту проблему помогает решить «Геометрическая полянка».

В комплекте с самой пирамидкой идут карточки с заданиями. Родители читают ребенку задание, и тот на слух выполняет их. Например, «поставь синий большой кубик на красный шарик». Или «поставь маленький шарик слева от зеленого кубика». Малыш расставляет детальки пирамидки. А потом переворачивает карточку и сравнивает с рисунком – все ли правильно он сделал.

Эта рассчитана на детей с трех лет. Для тех, кто постарше, свои обучающие игрушки – наборы кубиков «Я читаю» и «Я читаю English». Есть даже деревянные таблицы умножения.