Сергей Федотов: Юбилей надеемся встретить в новом здании

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов рассказал о скором переезде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский театр «У Моста» собирается переехать в новое помещение. Напомним, историческое здание театра требует ремонта, в том числе из-за нарушения противопожарных требований. Но найти подходящее помещение, в которое мог бы переехать театр, не удавалось в течение долгого времени. В качестве здания для театра рассматривались завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Пермгорэлектротранса».

Одним из вариантов был студклуб бывшего ВКИУ. На нем и остановились в итоге. Городские власти провели с владельцем переговоры об условиях аренды помещения и пришли к договоренности.

- Сейчас мы готовим договор аренды и хотим заключить его в ближайшее время, чтобы начать обживать здание, - рассказал «КП»-Пермь» художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов. – Параллельно там будет идти ремонт. Собственник помещения практически завершил ремонт сцены и зала, но некоторые работы еще надо завершить. Планируется, что 1 октября мы должны заехать на сцену и начать играть.

7 октября театру «У Моста» исполнится 35 лет. И театр надеется отметить юбилей уже в новом здании.

- Клуб ВКИУ идеально подходит для театра «У Моста»,- говорит Сергей Федотов. – Здание находится совсем рядом с историческим помещением театра и недалеко от Камского моста, так что название продолжит соответствовать реалиям, а зрители, даже если и перепутают адрес, смогут быстро дойти до него. К тому же оно уже использовалось ранее для театральных постановок, там есть и сцена, и зрительный зал на 500 мест, помещения для столярных и художественных мастерских, репетиционные залы, театральные гримерки с умывальниками. Рядом с театром есть стоянка для машин зрителей.

35-й театральный сезон театр завершает 30 июня спектаклем «Вечер». Новый сезон также пока начнется в историческом здании. Но после переезда театра прежнее здание будет закрыто на ремонт для устранения пожарных предписаний. А затем «У Моста» будет работать одновременно на двух площадках.