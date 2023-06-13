Синоптики рассказали, когда в Прикамье закончится период похолодания

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- 13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35-40 градусов, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода.

По данным метеоролога, холодные ночи ожидаются в Томской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской областях, а также в Пермском крае и нескольких других регионах России.

Погрелись и хватит?

Местные синоптики также подтверждают: период необычайно жаркой для Прикамья погоды закончился, что прикамцы уже ощутили на себе. Действительно, в понедельник, 12 июня, температура воздуха в Перми днем едва дотянула до +14, причем, из-за ветра на улице ощущалось как +10. А в ночь на 13 июня на юге Прикамья и вовсе ударили заморозки, столбик термометра и опускался до -1,5 градусов. В Перми ранним утром было не выше +2 градусов.

Как долго продлится холодный период? Такой вопрос ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) задали руководителю Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павлу Смирнову.

- Мы еще в начале мая с вами говорили, что рано или поздно наступит расплата, - напомнил радиослушателям Павел Смирнов. - У нас ведь два месяца без перерыва стояла аномально теплая и сухая погода, разумеется, такие циклы, как правило, обрываются и переходят в свою противоположную фазу. Установление северных и северо-западных потоков в течение лета в Прикамье так или иначе случается. К сожалению, такая перемена погоды пришлась на начало лета.

Днем – лето, ночью – холод

- То есть нам стоит попрощаться с летом? – поинтересовались радиоведущие.

- Я бы излишне не драматизировал ситуацию, - успокоил Павел Смирнов. - Да, не очень приятная в последнее время сложилась традиция: самые прохладные дни приходятся на выходные. Это тоже вносит свой вклад в ощущение погоды. Скажем, на этой неделе в будние дни мы все же днем ощутим лето – со вторника до пятницы будет стоять нормальная июньская погода, воздух будет прогреваться до 21…24 градусов.

Но ночи при этом будут непривычно холодными для летних месяцев – от +7 до +10 градусов, что несколько ниже обычных значений. Это будет связано с сухостью воздуха – на этой неделе вновь не ожидается дождей, они могут пройти разве что по самым южным районам края во второй половине недели.

Холода закончатся не раньше 20 июня

- Придется добавить каплю дегтя в сравнительно благополучную картину: на выходных вновь придет небольшое похолодание, - говорит метеоролог. - В субботу, 17 июня, в регион начнет поступать арктический воздух. Днем в Перми будет около 17 градусов, на севере региона – не выше 13 градусов, на юге до 21 градуса. А вот ночью столбик термометра опустится в Перми до 8 градусов, по краю - до 6…11 градусов, на севере до 1 градуса.

В воскресенье, 18 июня, похолодание продолжится. Температура воздуха ночью опустится до 1…6 градусов, в Перми до 4 градусов. Днем ожидается 13…18 градусов, в Перми около 16 градусов.

По предварительному прогнозу, в ночь на понедельник 19 июня ожидаются слабые заморозки, днем возможны умеренные дожди.

Таким образом, по прогнозам синоптиков, холодный период завершится не ранее вторника 20 июня.