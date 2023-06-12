Президент Владимир Путин поздравил пермяков с 300-летием основания города

Пермь празднует 300-летний Юбилей! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент России Владимир Путин поздравил Пермь и пермяков с 300-летием основания города:

Президент Владимир Путин пожелал пермякам успехов и всего наилучшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 300-летием основания Перми – Города трудовой доблести.

Ваш город сыграл важную роль в судьбе Отечества, освоении Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых известные поэты и писатели, композиторы и ученые, государственные и общественные деятели. Их трудовые свершения и ратные подвиги служат достойным примером истинного подвижничества, преданности гражданскому долгу и Отчизне. Так же мужественно сражаются в наши дни уроженцы Пермского края, защищая Россию.

Сегодня Пермь – большой, самобытный, современный город, крупный центр металлургической и металлообрабатывающей промышленности с развитой транспортной, социальной инфраструктурой. Ведущие пермские предприятия производят оборудование для космической и авиационной отраслей, военную технику для Вооруженных Сил. И конечно, на всю страну славится ваша знаменитая школа балета и уникальная коллекция Пермской художественной галереи, отметившей в минувшем году свое 100-летие.

Убежден, что, опираясь на богатейшее творческое, созидательное наследие предков, вы и впредь своими реальными делами и начинаниями будете вносить вклад в укрепление родного края и Отечества.

Пользуясь случаем, от души поздравляю вас с праздником – Днем России.

Желаю успехов и всего наилучшего.

Поздравление от имени Президента России Владимира Путина на торжественном мероприятии, посвященном Дню России, зачитал Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

На торжественное мероприятие в Органном концертном зале Пермской краевой филармонии были приглашены представители общественных организаций и объединений, промышленников, членов политических партий, добровольцев и волонтеров, участников и ветеранов СВО, почетных жителей Пермского края.

12 июня в Перми состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню России. Фото: администрация Губернатора Пермского края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил многим из тех, кто достиг наибольших успехов в своих отраслях, государственные награды.

- Я горжусь, что вручаю государственные награды нашим землякам по поручению президента. Вы развиваете родную землю в области образования, здравоохранения, науки, культуры и других. Награждаем также наших военнослужащих за провяленное мужество. Благодарю всех за ваш труд и службу, - отметил губернатор.

Полный список награжденных можно посмотреть здесь.

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