Андрей Кузяев: Не родись счастливым, а родись пермяком!

Премию за достижения в сфере экономики традиционно вручал Андрей Кузяев. Фото: permkrai.ru

Всего за три часа до того момента, когда «ноль» обратного отсчета возвестил о наступлении 300-летия Перми в Театре-Театре объявили имена лауреатов Строгановской премии. В честь юбилея города XIX съезд Пермского землячества, во время которого традиционно вручали эту награду, прошел в Перми.

- В этом году пермяки необычайно активно выдвигали кандидатов на получение Строгановской премии, - рассказал первый заместитель председателя правления Пермского землячества Игорь Шубин. - Нам было из кого выбирать. Самыми популярными стали две номинации: «За высокие достижения в области культуры» и «За честь и достоинство».

Город, где люди себя чувствуют счастливыми

Церемония награждения прошла ярко и насыщенно. Открыл ее председатель правления Пермского землячества Андрей Кузяев.

- У большинства из нас с Пермью связана не только наша жизнь, но и жизнь наших родителей, дедов и прадедов, - заметил он. - И сегодняшний праздник для нас особенный. Мы поздравляем любимый город с юбилеем. И хочу сказать главное: не родись счастливым, а родись пермяком!

Также с видеопоздравлением пермякам выступил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев.

- Если меня спросить, где я хочу жить, я отвечу, что в Перми. Она была, есть и будет моей родиной. Мне кажется, что самый лучший город - это тот, в котором люди себя чувствуют счастливыми. Город, в котором каждый найдет себе то занятие, которое ему нравится. Очень хотелось бы, чтобы Пермь развивалась именно таким образом: спокойно, достойно, без криков и разрывания рубахи на груди, - сказал Юрий Трутнев.

Победители в номинациях

Впервые имена лауреатов Строгановской премии не были объявлены заранее, как это обычно делалось в прошлые годы. Правление Пермского землячества решило сохранить интригу, и церемония прошла практически в «оскаровском» формате.

Заранее были озвучены только тройки претендентов в каждой из шести номинаций. А уже на сцене известные пермяки раскрывали конверт и провозглашали имя победителя.

В «спортивной» номинации претендентами были основатель школы киокушинкай Александр Алымов, бронзовый призер Зимних Олимпийских игр 2022 года Анастасия Смирнова, и двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев.

Лауреатом стал Александр Алымов. Бронзовую статуэтку Аники Строганова ему вручил Игорь Шубин.

- Эту награду я воспринимаю как аванс, который буду отрабатывать в дальнейшем, - сказал Александр Алымов.

В «культурной» номинации на премию претендовали кандидат филологических наук,первый переводчик «Властелина колец» Александр Грузберг, художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм и художник Татьяна Нечеухина.

Вручать премию на сцену поднялся генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов. Он и назвал имя лауреата: Александр Грузберг.

- Я почти всю жизнь прожил в Перми, - рассказал Александр Абрамович. - И когда я уезжал куда-то, мне все равно хотелось вернуться. Потому что здесь моя жизнь, мои друзья, моя семья и моя работа - здесь все мое. Я рад, что живу в Перми, и хотя меня очень активно уговаривают уехать, обещая золотые горы, я не уеду, я останусь здесь.

Вручать Строгановскую премию в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» на сцену поднялся глава Перми Алексей Дёмкин.

- Пример династии Строгановых показывает нам: для того, чтобы оставить свой след в истории, нужно много трудиться, быть верным традициям и любить свою родину, - сказал Алексей Дёмкин.

Среди общественников номинантами премии были начальник штаба студенческих отрядов Алексей Блюмин, организатор движения «Шьем для наших» Элина Патыкова и президент Пермской гильдии добросовестных предприятий Юрий Карманов.

Лауератом Правление Пермского землячества признало Алексея Блюмина.

На премию за достижения в науке и технике претендовали заведующий кафедрой юрфака университета Валерий Голубцов, директор Института технической химии УрО РАН Владимир Стрельников и заместитель директора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

Имя победителя назвал лауреат Строгановской премии-2007 академик РАН Валерий Черешнев. Им стал Владимир Стрельников.

За достижения в сфере экономики номинированы председатель Совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян, генеральный директор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев и руководитель «Тенториума» Раиль Хисматуллин.

Премию в этой номинации традиционно вручал Андрей Кузяев. Победителем стал Владимир Ломаев, сумевший сохранить предприятие и вывести его на новый уровень.

- Мы прошли трудный путь, но я могу сказать, что сегодня наш завод - один из лучших в отрасли, - с гордостью поделился Владимир Ломаев. - Благодаря коллективу мы преодолели все трудности. Сейчас наша продукция востребована, работаем, не покладая рук.

"Я всех уважаю и всех люблю"

Перед вручением премии в номинации «За честь и достоинство» с видеообращением к участникам съезда Пермского землячества обратилась баронесса Элен де Людингаузен - представитель династии Строгановых.

- Мне нравится Пермь, я люблю приезжать сюда. Здесь люди умны и образованы. Я всех уважаю и всех люблю. Надеюсь,что скоро вновь приеду в Пермь, я здесь чувствуюсебя, как дома.

В номинации «За честь и достоинство» в шорт-лист вошли дирижер Валерий Платонов, сотрудник Осинского краеведческого музея Галина Клыкова и заведующая приемным отделением Пермской краевой клинической инфекционной больницы Юлия Шипкова.

Вручать награду лауреату вышел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Это по-настоящему народная награда, ведь именно жители Прикамья каждый год выдвигают на нее самых достойных кандидатов. Все они своими знаниями, талантами, трудом и созиданием прославляют наш регион, в том числе далеко за его пределами. Именно наши жители, смелые, активные, энергичные и решительные, с твердым характером всегда были и остаются нашим главным богатством. Благодаря каждому из вас Пермский край активно развивается и становится сильнее. Желаю всем номинантам и лауреатам вдохновения и никогда не останавливаться на достигнутом – всегда двигаться вперед! – отметил Дмитрий Махонин.

Лауреатом этой престижной номинации стала врач Юлия Шипкова, участник ликвидации вспышек инфекционных заболевании .

Завершил церемонию DJ Smash, исполнивший написанную им песню "Любимая Пермь" - неофициальный гимн города.

А затем на эспланаде для всех пермяков состоялся концерт певицы Юлии Зиверт, который организовало Пермское землячество как подарок городу к юбилею. Это событие, на которое собрались 75 тысяч зрителей, дало старт праздничным мероприятиям Дня города.

Премия пермяков и для пермяков

Одним из участников съезда стал лауреат Строгановской премии 2011 года в номинации «За честь и достоинство» Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, который многие годы был командиром группы «Альфа».

- Эта премия, которая, казалось бы, местного, регионального значения, на самом деле очень существенна. Посмотрите, сколько достойных людей собралось в зале. И у каждого есть свои успехи и достижения в своей сфере.

- Для всех нас Пермь – это не малая родина, это Родина с большой буквы. Все члены Пермского землячества гордятся тем, что мы – пермяки, где бы мы не были. Строгановская премия уже вышла за пределы землячества. Она стала премией пермяков и для пермяков, которые своим трудом, своими достижениями, своей любовью к Перми делают нашу землю процветающей, создают условия для новых поколений жителей. И для нс большая радость, что год за годом претендентов на Строгановскую премию становится все больше. Это говорит о том, что пермская земля не скудеет на таланты и тех людей, которые трудятся на ее процветание, - подвел итоги церемонии Председатель правления РОО «Пермское Землячество», председатель совета директоров ПФП-группы Андрей Кузяев.

ВАЖНО!

Строгановскую премию в 2005 году учредило РОО «Пермское землячество» как общественную награду за выдающиеся достижения пермяков, прославивших своими добрыми делами родной край и его жителей.

За 19 лет существования проекта лауреатами Строгановской премии стали 111 пермяков, которые проявили себя в разных сферах деятельности: науке, культуре, споре, экономике, управлении, общественной деятельности. Несколько из них по совокупности трудовых и жизненных заслуг стали победителями в номинации «За честь и достоинство».

Все лауреаты Строгановской премии получили 500 тысяч рублей, серебряный нагрудный знак, диплом и бронзовую статуэтку Аники Строганова.