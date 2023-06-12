Пермский театр оперы и балета покажет премьеру «Бала-маскарада» в прямом эфире

Афиша спектакля.

В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера оперы Верди «Бал-маскарад» (16+).

- Без этого названия трудно представить себе репертуар любого крупного музыкального театра, - отметил программный директор театра Дмитрий Ренанский.

Поставил спектакль режиссер Владиславс Наставшевс, который известен нашей рублике прошлогодней постановкой в Перми оперы «Евгений Онегин». За этот спектакль Владиславс Наставшевс получил премию «Золотая маска» как лучший оперный режиссер.

И вот новая работа Владиславса Наставшевса в Перми.

- Жанр нашего спектакля - трагифарс, - рассказал режиссер. - В нем встречаются два мира - закулисья и сцены. Всегда ли можно провести границу между реальностью и вымыслом? И не является ли жизнь подлинным балом-маскарадом, где все носят маски - и всё оказывается не тем, чем кажется?

- Спектакль, который поставил Влад, мне не просто нравится, - я считаю его в высшей степени оригинальным, - говорит главный дирижер театра Мигран Агаджанян. – И самое главное, несмотря оригинальность и новаторство, этот спектакль ни в одном месте не противоречит музыке Верди. Для меня как для дирижера это первостепенно.

Услышать и увидеть премьерную постановку можно не только в самом театре. 12 июня в честь 300-летия Перми театр оперы и балета покажет оперу «Бал-Маскарад» в прямом эфире. Смотрите на сайте театра permopera.ru, , официальной группе ВКонтакте и на канале youtube.

Спектакль начнется в 19 часов. Главные партии исполнят: Борис Рудак (Риккардо), Анна Нечаева (Амелия), Владислав Сулимский (Ренато).