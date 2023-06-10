«Не мог он за рулем уснуть»: Супруга погибшего в ДТП под Добрянкой водителя «Патриота» ищет свидетелей

От удара переднюю часть УАЗика разорвало на куски - водитель и пассажир скончались на месте аварии. Фото: скриншотвидео

В четверг, 1 июня, около 02.00 на 67 километре трассы Пермь-Березники столкнулись УАЗ «Патриот» и фура марки Volvo. От удара переднюю часть УАЗика разорвало на куски - водитель и пассажир скончались на месте аварии. В редакцию «Комсомолки» обратилась супруга одного из погибших с просьбой откликнуться свидетелей произошедшего.

- В тот день мой муж вместе со знакомым возвращался из Казани, - рассказывает супруга погибшинго мужчины Светлана. - Дорога была довольно долгой, поэтому за рулем они ехали по очереди. Незадолго до аварии ребята остановились перекусить в кафе «Горы» под Добрянкой, и когда снова отправились в дорогу, за руль сел мой муж. Вскоре произошла авария...

На следующий день Светлану и мать погибшего мужчины пригласили в следственный отдел.

- Следователь показал фото с места ДТП. На них УАЗик стоял на встречной полосе. Следоавтель сказал, что мой муж, скорее всего, уснул за рулем, - рассказывает Светлана - Но это практически невозможно: в 1.15 он писал сообщение, что сидит в кафе, примерно еще через 15 минут они оттуда вышли, а в 1.50 уже уснул?! Я не хочу сейчас обвинять водителя грузовика или следователя, я лишь хочу знать, что на самом деле произошло. Странно, что никаких данных водителя фуры нам не сообщили, а его видеорегистратор, как нам сказали, не работал - последняя запись была сделана в марте месяце. Свекровь места себе не находит. Хочет поговорить с водителем этого грузовика, посмотреть ему в глаза, чтобы он рассказал, как случилась авария.

Кроме этого, Светлана и мама погибшего написали отказ в возбуждении уголовного дела.

- Не знаю, почему мы так сделали, но когда следователь показал нам фотографии и сказал: "Вы видите, что это произошло на встречной полосе, что вы будете доказывать?", мы подписали отказ. Когда об этом узнали друзья и знакомые мужа, сказали, что сделали мы это зря. Сейчас я даже не знаю, что и думать. Возможно, мужу стало плохо, но уснуть он точно не мог, он полжизни за рулем отъездил. Все очень странно - ни свидетелей, ни камер, ни проезжающих машин, только показания водителя фуры.

Всех, кто был свидетелем аварии Светлана просит писать на страницу в социальной сети. В преес-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту "Комосомлки" сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

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