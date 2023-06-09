На свободу вышел пермский маньяк Сергей Зайцев

В овощной яме на одной из стен были нацарапаны слова: «Жду, надеюсь, верю»

На протяжении 8 лет - с 1994 по 2002 годы - Сергей Зайцев, столяр на мебельной фабрике, примерный семьянин и заботливый отец двух сыновей похищал с улиц города девушек. Под угрозой ножа приводил пленниц к себе в загородный дом в поселке Крым и глумился над ними, удовлетворяя похоть. На счету Зайца (такое прозвище в свое время получил маньяк – Ред.) 48 изнасилований и четыре похищения.

Зайцев выходил на охоту в темное время суток. Одним из мест, где он часто караулил добычу, был лес рядом с кинотеатром «Рубин». Также высматривал девочек маньяк у детской больницы в Кировском районе. Мог просто на улице подойти к девушке, приставить нож, а потом везти пленницу к себе в дом на раме старого велосипеда «Урал». Сил Зайцу хватало и на управление велосипедом, и на пассажирку. Когда он вез одну из своих жертв домой, по дороге умудрился ее несколько раз изнасиловать.

Девушки не обращались в милицию - были запуганы и испытывали стыд. Некоторые жертвы были замужем, и подобная информация могла разрушить брак.

«Умирать страшно!»

20 – летнюю Нину (имена жертв изменены – Ред.) Зайцев встретил на улице ночью 6 ноября 1999 года. Девушка возвращалась домой из гостей со своим молодым человеком, но по дороге влюбленные поссорились, и парень ушел вперед. Нина оказалась одна. В этот момент и подошел злобный дядька с ножом. Он привел незнакомку в дом по Нижнекамской.

- Надел наручники, снова достал нож и секундомер. Тогда у меня просто началась истерика, - вспоминает о тех событиях Нина. -Сказал, если я за определенное время не разденусь, он убьет меня и скинет в воду. Кама рядом и никто, ни один человек не узнает о том, что я здесь была. Мне пришлось подчиниться. Потому что это страшно! Умирать страшно!

Нину маньяк насиловал в доме, девушка видела свет, понимала, где находится, у нее был шанс спастись, убежать, уговорить незнакомца отпустить ее, пообещав, что никому не расскажет, но маньяк подавил ее волю. Девушка испытывала животный страх.

Другим жертвам Зайцева было еще страшнее, ведь для совокуплений озабоченный дед оборудовал овощную яму в огороде. Там он держал сексуальных пленниц.

В яме пахло смертью

Последняя жертва 48-летнего маньяка - 17 – летняя студентка госуниверситета и фотомодель Евгения. Зайцев подошел к девушке на улице ночью 21 сентября 2002 года. Два часа вел Женю под ножом по лесу. Когда они пришли в дом, он заставил пленницу зайти в сарай в огороде и спуститься в овощную яму. Это подземелье, где пахло смертью, на два с половиной месяца стало местом заточения юной красавицы. В яме были нары, застеленные матрасами. Зайцев принес подушку, одеяло, радио, обогреватель, провел свет. Узница в темнице могла только сидеть или лежать, встать в полный рост было невозможно. Раз в сутки или раз в двое суток Зайцев приходил покормить девушку и получить очередную порцию секса. Евгения постоянно испытывала голод и вынуждена была терпеть мучителя, в надежде, что ее когда-нибудь освободят.

79 дней и ночей страха и унижения

Поймать маньяка помог случай. В Кировском отделе милиции в то время работала буфетчица Галина. Однажды женщина пожаловалась операм, что ее изнасиловали и держали в яме в сарае, но негодяя никто после этого так и не задержал. Галя привела сотрудников УГРО к дому Зайцева, показала огород, он был дальний за забором.

Вскоре сотрудники уголовного розыска пришли с обыском в дом к Зайцеву. Крышку ямы ломали целый час. Стоял 30 – градусный мороз. Когда пленницу достали, эмоции переполняли всех! Этот день Евгения до сих пор считает вторым днем рождения!

- В яме пахло смертью. Я постоянно чувствовала рядом с собой смерть. Я боялась, что умру, каждую минуту боялась. Он говорил, что не хочет садиться в тюрьму. Он полностью осознавал все, что делает и очень боялся наказания, - рассказывала о пережитом ужасе Евгения.

«Я ее ради выкупа похитил»

Зайцев на протяжении следствия пытался убедить сотрудников прокуратуры и милиции в том, что собирался позвонить родителям девушки, попросить за нее выкуп, что в похищении нет никакого сексуального подтекста. Отец потерпевшей Евгении на тот момент был простым сотрудником милиции со скромной зарплатой. Поэтому заработать на семье похищенной девушки было неправдоподобно. Но супруге своей Зайцев продолжал твердить о материальном мотиве.

- Людмила! Да, я сделал, но хотел, как говорится, чуть-чуть заработать. Живите счастливо, также и дети! – во время судебного процесса говорил своей жене Зайцев.

- Вы девушку не собирались убивать? – спросили маньяка журналисты.

- Боже упаси, вы что? У меня даже в мыслях этого не было! Просто надо было выиграть время. И все. Выиграть время, чтобы она, действительно, не помнила дорогу. И все.

- А пленница была уверена, что вы с ней ничего плохого не сделаете?

- Была, конечно! Или когда человек играет, или когда он откровенно говорит. Все-таки мы 77 дней общались. Можно ведь человека узнать, понять, какая у него душа. Злой он. Злая у него душа, или какая.

- То есть девочка была уверена, что вы – человек добрый?

- Да, можно сказать и так.

Метки на память

Одна девушка, спортсменка, которую Зайцев пытался изнасиловать на стройке, схватила кирпич и ударила маньяка по лбу. У насильника остался шрам. Другая потерпевшая, красавица – танцовщица, когда пришла на опознание Зайцева в отдел милиции, вцепилась ему в лицо ногтями, поцарапала в кровь. Гнев девушки понятен, на момент изнасилования она была беременна и из–за пережитого стресса сделала аборт.

Вообще странно, что ни одна жертва Зайцева не забеременела (вспомним знаменитого Скопинского маньяка, девушка – узница рожала неоднократно от мучителя – Ред.). Как выяснилось, сексуально озабоченный Заяц всегда имел при себе кусок марли, туда заворачивал он все, что могло сработать против него. Поэтому оперативники и следователи нигде не нашли тот самый биологический след.

Приговор

Зайцева признали виновным в сорока восьми изнасилованиях, пяти насильственных действий сексуального характера, четырех похищений человека. Установлено семь потерпевших девушек. Но ни один эпизод изнасилования маньяк так и не признал, каялся только в похищении последней потерпевшей, 17 - летней Евгении.

Кировский районный суд приговорил Зайцева к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет наказания в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима.

Сидел тяжело!

Пока Зайцев отбывал срок в условиях тюрьмы, в одиночке в камере, он жил спокойно. Но, когда его перевели на оставшийся срок в колонию строгого режима, сокамерники встретили его со словами: «Зайчик, тебе любви не хватает?!». По информации источника «Комсомолки», на зоне Заяц испытал все то, что творил со своими пленницами.

Отсидел от звонка до звонка

Сергей Зайцев освободился 8 декабря 2022 года. Отсидел полных 20 лет. Сейчас ему 69 лет, и он живет с женой в том же доме на берегу Камы в Кировском районе. Также Зайцев находится под административным надзором.

В гости к маньяку

- У нас у всех тогда дети были и здесь бегали, дочери у многих. А он чем, оказывается, занимался?! Мы знали про его огород и сарай. Тогда он рассказывал нам, что там солит рыбу, - рассказывает сосед маньяка Валерий.

Соседи рассказали журналистам «Комсомолки», что до колонии Заяц был общительным, в доме часто собирались компании, выпивали. Сейчас Зайцев на людях не появляется. Соседи тоже не горят желанием с ним общаться.

Когда-то Зайцев ломал судьбы девушек, лишал их здоровья, детей. Одна потерпевшая после изнасилования заболела раком. Возможно, болезнь была последствием стресса. Девушка успела опознать Зайцева и вскоре умерла.

Узница маньяка Евгения в буквальном смысле оторвалась от реальности. В интервью в 2003 году она откровенно рассказала, что за два с половиной месяца проведенных в яме потеряла счет времени, сложно было разобрать: день, ночь. Девушка не понимала, сон это был или явление. Но несколько раз к ней приходила совсем еще юная девочка. Она успокаивала Женю, разговаривала с ней. После освобождения оперативники показывали Евгении фотографии пропавших без вести девушек. И на одном фото Женя узнала ту самую девочку – призрак.

А сейчас страдает сам Зайцев и его супруга. В 2010 году умер старший сын, пасынок Зайцева, а 12 мая 2023 года похоронили родного младшего. Зайцев встретил журналистов без агрессии, разговаривал вежливо, спокойно и вообще выглядел для своих почти 70 лет хорошо, свежо. Сразу же пенсионер посетовал, что те фейки о нем в газетах и на телевидении 20 лет тому назад сказались на его семье. И вот поэтому сыновья заболели и умерли.

- Всю семью разбили! Последнего сына похоронили. Сначала один не выдержал, вот эти фейки, сейчас второй, - говорит Зайцев. - Все это сказывается. Что вы думаете? Тогда, как могли сфабриковали. Всю семью зашугали. Сыновья на том свете. Неприятно, когда такие остатки остались от семьи. Меня должны дети хоронить. Нас с матерью, но не мы. А это все сказывается, когда по телику видишь, что про тебя такое говорят. Ничего я не признаю! Я и не признавал, все равно на меня наклепали, сфабриковали.

- Как вы можете отрицать обвинения, ведь девушку нашли в яме?

- Просто я сразу ее не отпустил, просто испугался. Да, виновен, попросил прощения, заплатил родителям 100 тысяч рублей морального ущерба. Ладно бы дали 10 лет, но 20 за что? Навесили на меня преступления, которые я не совершал, и знать не знаю.

Жду, надеюсь, верю

Старший оперуполномоченный ОУР Кировского ОВД 1994 – 2007 годах, майор милиции в отставке Дмитрий Кулаковский, который участвовал в задержании Зайца, уверен, что за дедом-маньяком все еще нужно пристально следить.

- В овощной яме на одной из стен были нацарапаны слова: «Жду, надеюсь, верю». Никто из потерпевших девушек, кто был в этой яме, не признался, что это ими написано. Значит, писала какая – то неизвестная нам жертва насильника, - рассказывает Кулаковский. - Рядом на стене еще были какие–то перечеркнутые линии, метки. Возможно, кто–то вел счет дней, ночей, количество приходов «хозяина». Когда мы показывали Зайцеву фото одной из без вести пропавших девушек, он вздрогнул, изменился в лице, явно узнал человека. В те годы в Кировском районе Перми было несколько потерявшихся женщин, девушек, тела которых до сих пор не найдены. Сейчас после освобождения Зайцева, надо его особо контролировать. Он – «темная лошадка.

Хитрый, расчетливый и опасный

С отставным майором согласен и Александр Коротких – бывший заместитель прокурора Кировского района, расследовавший уголовное дело Зайцева.

- Когда вышел на свободу известный Скопинский маньяк, я подумал, что скоро Зайцев выйдет. Так и случилось. Оба эти человека – психопаты, они совершают аналогичные преступления. У таких людей отсутствует напрочь совесть, нет жалости, сострадания к жертве. Они смотрят на девушку, женщину только, как на предмет вожделения и не оценивают свои действия, как насилие. Считают, что имеют право делать это! И половой акт с девушкой, по мнению таких маньяков, добровольный, по согласию, не изнасилование. У Зайцева все начиналось с нападения разового. Он караулил девушку где–нибудь в кустах, под угрозой ножа насиловал. Но потом преступления становились более циничными, продолжительными, растянутыми во времени, он похищал и удерживал пленниц у себя в доме. Зайцев – педант. Делал все аккуратно, следов не оставлял. Девушек выбирал только красивых, статных, с длинными волосами. Я не знаю, какие у Сергея Ивановича сейчас в его 69 лет физические возможности, но он вполне может продолжить заниматься тем же. И уже пойти по пути особо тяжких преступлений, убийств, чтобы не оставлять в живых потерпевших. Может, выльется накопившаяся за годы его внутренняя агрессия».

Начальнику отделения уголовного розыска по раскрытию преступлений против личности ОВД Кировского района, подполковнику милиции в отставке Евгению Комарову казалось, что Зайцев уже не выйдет из колонии.

- Зайцеву на момент вынесения приговора было 49 лет. 20 лет заключения, из которых пять лет тюрьмы, а это жесткое содержание, мало кто выдерживает. Но это не про нашего Зайцева! – говорит отставной подполковник. - Человек он хитрый, продуманный, приспособится к любым условиям. Сергей Иванович любит жизнь, любит себя! Он цепляется за эту самую жизнь. Конечно, мы, сотрудники уголовного розыска, рассчитывали, что уйдет человек на зону пожизненно. Но не смогли доказать причастность Зайцева к убийствам.

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