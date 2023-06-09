В Пермский краевой перинатальный центр поступила высокотехнологичная аппаратура на 180 миллионов рублей

Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора.

Каждый год в Пермском краевом перинатальном центре появляются на свет около пяти тысяч малышей. Медицинскую помощь здесь в основном получают беременные женщины высокой группы риска акушерской патологии. И нередко новорожденные детки в результате сверхранних и преждевременных родов появляются на свет с экстремально низкой массой тела.

Теперь педиатрам и неонатологам ПКПЦ станет проще выхаживать таких деток. В клинику поступило более 40 единиц высокотехнологичной аппаратуры на сумму свыше 180 миллионов рублей.

Вопрос оказания медицинской помощи беременным женщинам высокой группы риска, напомним, обсуждался во время последнего визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Прикамье. А средства на закупку оборудования для будущих мам и их малышей были выделены из федерального резервного фонда.

- Ежегодно в оказании медпомощи в отделении реанимации и интенсивной терапии нуждаются около 550 младенцев перинатального центра, поэтому парк материально-технической базы, в том числе реанимационного оборудования для родившихся недоношенных детей, требует своевременного обновления, - пояснили в региональном Минздраве.

Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора.

Вот список высокотехнологичного оборудования для выхаживания недоношенных деток, поступившего в ПКПЦ: 12 систем искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных, находящихся в критических состояниях, с управляющим дисплеем. Эти аппараты ИВЛ обеспечивают всестороннюю дыхательную терапию для новорожденных. В одном устройстве совмещена возможность использовать традиционную, неинвазивную, а также мощную высокочастотную осцилляторную вентиляцию легких ребенка. Аппаратура на общую сумму 63,6 миллиона рублей.

Также в перинатальный центр были поставлены шесть инкубаторов для новорожденных, которые быстро трансформируются в открытую реанимационную систему. Они помогают поддерживать необходимую температуру тела малыша лучистым теплом с термостабильностью, а также дают возможность контролировать состояние ребенка сразу по нескольким параметрам. Стоимость оборудования - 36,9 миллионов рублей.

Еще шесть инкубаторов для интенсивной терапии помогут поддерживать рост недоношенного ребенка и стабильность его состояния, а также позволят медперсоналу регулировать свет, шум, температуру, уровень влажности и кислорода. Это оборудование стоит 21 миллион рублей.

Также были закуплены семь открытых реанимационных систем для новорожденных. Эти устройства предназначены для проведения первичной реанимации и обогрева новорожденных в условиях родильного зала. Общая сумма аппаратуры - 11,2 миллиона рублей.

Кроме того у медиков перинатального центра появилась широкопольная цифровая офтальмологическая система, которая позволяет диагностировать заболевания сетчатки и другие внутриглазные патологии у новорожденных детей. Ее стоимость - 10,8 миллионов рублей.

Список завершают ультразвуковой диагностический портативный аппарат HM70A-RUS экспертного класса на сумму 8,8 миллионов рублей. Пять прикроватных мониторов для слежения за жизненными функциями новорожденного на сумму 9,5 миллионов рублей и три реанимационных комплекса с портативным аппаратом для проведения ИВЛ у новорожденных на сумму 21 миллион рублей.

В настоящий момент вся аппаратура уже поставлена в Пермский краевой перинатальный центр, прошла проверку и после официальной передачи ее на баланс медучреждения начнет свою работу.

- Новое оборудование позволит продолжать выхаживать нам недоношенных малышей в современных условиях, - отметил руководитель Пермского краевого перинатального центра, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава Пермского края Дмитрий Михневич. - Это самая крупная и дорогостоящая модернизация оборудования в Пермском краевом перинатальном центре за последнее десятилетие, которая будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи новорожденным. Таким образом, наше медучреждение внесет вклад в повышение показателя естественного прироста населения Пермского края.