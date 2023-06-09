Купаться не стоит, загорать можно: Роспотребнадзор проверил воду и песок в местах отдыха в Пермском крае

- Песочек чистенький, а вот в воду заходить не хочется. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае проверили места отдыха у воды. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты взяли пробы воды, почвы и проверили их качество.

Всего 2023 году в Прикамье выделили 15 мест массового отдыха и купания, пять из них в Перми. Официально купальный сезон начинается с 15 июня.

Перед началом сезона и во время эпидемиологи отправляют в лаборатории пробы воды и песка. Проверяют санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

- В настоящее время по заявлениям органов местного самоуправления Управлением выдано 1 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии места рекреации, - сообщают в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. – это река Кама в Пермском районе, село Усть-Качка, ЗАО «Курорт Усть-Качка».

Всего в Перми пять мест отдыха у воды. Фото: Анна Маркова

Кроме этого специалисты взяли на исследование 18 проб воды в водоемах, из них не соответствовали нормам по микробиологическим показателям 10 проб:

Кама, Осинский городской пляж, Воткинское водохранилище -2 пробы; Кама, зона рекреации в районе КамГЭС в Перми - 2 пробы; Кама ниже профилактория «Уральская Венеция» в Добрянке - 2 пробы; Кама в Полазне Добрянского района (ООО Санаторий «Демидково» № 1) - 2 пробы; Кама в Полазне Добрянского района (ООО Санаторий «Демидково» № 2) - 2 пробы.

Также было взято 18 проб почвы, все они соответствуют нормативным требованиям.

Тем временем в ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что несмотря на выделенные места отдыха у воды в Перми, пляжами их назвать нельзя и купаться здесь запрещено:

1. Кировский район - правый берег реки Камы по линии ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Оборонщиков;

2. Ленинский район - правый берег реки Камы в районе Коммунального моста;

3. Мотовилихинский район - территория между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом;

4. Орджоникидзевский район - левый берег реки Камы в районе железнодорожной станции "КамГЭС";

5. Поселок Новые Ляды - левый берег залива реки Сылвы.

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