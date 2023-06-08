Секреты трех веков пермской истории

В университете собрались и профессиональные историки, и любители. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- С 2015 года в нашем любимом городе при поддержке Пермской городской думы проходят исторические форумы, которые заняли прочное место в календаре научно-просветительских и культурных событий, - подчеркнул, открывая конференцию, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. - Изначально наш форум был посвящен 300-летию Перми, и сегодня мы можем подвести некую черту и оценить сделанное.

В конференции приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин, профессор ПГНИУ Игорь Кирьянов и председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин (слева направо). Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За время проведения форум получил широкий общественный интерес, объединил на различных площадках профильных специалистов и любителей истории. Представители пермских вузов, архивов, музеев и библиотек, различных предприятий и организаций внесли свой вклад в решение задач форума.

- Исторический форум - это знаковое событие, которое интересно не только экспертам, профессиональным историкам, но и широкому кругу пермяков, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин. - Важно, что значительную часть мероприятий составляют просветительские проекты, направленные на сохранение исторической памяти и преемственности традиций.

Горожане стали больше интересоваться историей Перми

Андрей Маткин, и.о. директора музея истории Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, напомнил, как проходили в Перми предыдущие исторические форумы.

- Первый городской исторический форум, который прошел в 2015 году, был посвящен 70-летию Победы. Второй носил название «Пермь: история города как история горожан» и был посвящен 230-летию Пермской городской думы, - рассказал Андрей Маткин.

III исторический форум был посвящен истории пермской промышленности и ее влиянию на развитие Перми. Образование и здравоохранение - темы, освещаемые в 2019 году во время четвертого исторического форума.V городской исторический форум «Уральская кузница Победы: город Молотов (Пермь) и его жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» прошел в 2020 году под эгидой 75-летия Победы. Шестой форум был посвящен теме «Река Кама в исторических судьбах города Перми».

-Значение исторического форума трудно переоценить. Это уникальное событие не только в истории нашего города, но и в истории многих российских городов, - оценил значимость форума Михаил Нечаев, доцент кафедры государственного управления и истории ПНИПУ. - В 2015 году родилась прекрасная идея - организовывать исторические конференции, вовлекать в них не только специалистов, но и жителей Перми. Пермский городской исторический форум рвет многие шаблоны, которые существовали раньше. Считалось, что есть конференции, а есть публичные мероприятия, - а здесь это все соединено вместе, благодаря чему за эти восемь лет горожане стали больше интересоваться историей Перми и лучше узнали ее.

На выставке были представлены книги по истории Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доклады историков

Участники конференции «Город Пермь - 300 лет в истории России» на девяти разных секциях освещали разные аспекты трехвековой истории города.

Инженер кафедры междисциплинарных исторических исследований Пермского университета Алексей Винник представил доклад «Город Пермь в эпоху Гражданской войны в свидетельствах очевидцев».

Заведующий музеем истории торговли на Центральном рынке Денис Думлер отметил роль пермских рынков в жизни губернской Перми.

Доцент Пермского университета Владлена Белослудцева рассказала о деятельности Пермской городской общественной богадельни в конце XIX - начале ХХ веков.

Тайну клада из «дома Лары» раскрыла директор Музея истории Пермского университета Мария Мингалева. Напомним, сотрудники Камской археологической экспедиции обнаружили в центре Перми на улице Ленина клад - два сундука с антикварной посудой. Так как раскопки шли рядом со зданием, в котором «жила» героиня романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», то найденные предметы окрестили кладом из дома Лары.

Аркадий Константинов, доцент Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, выступил на конференции с докладом про камских речников в первой половине прошлого века.

- Тема Камы не раз поднималась на исторических форумах, поскольку Пермь стоит на Каме и река является стержнем города и той основой, на которой он возник.А гибель Камского флота в 1919 году - одна из трагичных страниц истории нашего города, - считает Аркадий Константинов и отмечает: - Самое важное, чтобы этот форум закладывал преемственность, чтобы все хорошее, что было наработано, было сохранено и продолжено.

«Содержать в амбаре под замком и за своей печатью»

В конференц-зале, где проходил форум, работала выставка Государственного архива Пермского края «Уральская заводская цивилизация: личности, технологии, традиции». На ней можно было увидеть, к примеру, план Егошихинского медеплавильного завода 1739 года или «Пояснение к счетной ведомости Егошихинского завода о приходе по расходу медных руд»-один из первых официальных документов Перми.

«В прошлом, 1723 году июня 20 числа из Егошихинской заводской конторы дана инструкция за рукою плавильного мастера Цымермана целовальнику Петру Масленикову, которому велено иметь приход и расход припасов и инструментов, содержать в амбаре под замком и за своей печатью», - сказанов этой ведомости.

Также там были представлены книги научной библиотеки ПГНИУ по истории Перми и коллекция приглашений, мандатов и пропусков из собрания музея истории пермской открытки.

Окунуться в пермское прошлое

В рамках исторического форума прошел конкурс «Моя семья в истории города», который поддержали жители всех возрастов - от мала до велика.

Этот конкурс проводился уже в шестой раз. Пермяки писали истории о своих родственниках, внесших вклад в развитие города, интересные эпизоды и факты из их жизни, связанные с Пермью, используя документы и другие материалы семейных архивов.

- Считаю, что Пермский городской исторический форум достойно прошел путь до 300-летия краевого центра и внес свой вклад в подготовку к этому замечательному событию. Итоговые сборники научно-практических конференций, объединившие доклады о самых разных сферах жизни Перми и пермяков, представляют как научный, так и просветительский интерес и послужат отличным источником для всех, кто захочет окунуться в пермское прошлое. Важно сделать все, чтобы накопленные за эти годы материалы были востребованы, чтобы круг интересующихся родной историей расширялся, чтобы наша молодежь не теряла связь со своими пермскими корнями, - подвел итог мероприятия Дмитрий Малютин.