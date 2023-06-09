«Комсомольская правда» наградила победителей конкурса «Настоящие люди»

Читатели «Комсомольской правды» выбрали своих героев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7 июня «Комсомольская правда» в Перми чествовала победителей конкурса «Настоящие люди». Торжественное мероприятие проходило на площадке «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий». Во время церемонии в зале было сказано много теплых и душевных слов, а участникам конкурса вручили дипломы, медали, призы и ценные подарки.

«Комсомольская правда» сделала проект традиционным, и проводит его уже во второй раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, «Настоящие люди» - проект, который рассказывает об обычных пермяках, спасающих чужие жизни. А еще наши герои учат или лечат людей, помогают задерживать преступников, творят и созидают! Все до единого они заслуживают почета и уважения, ведь каждый из них делает свой родной город и весь Пермский край по-настоящему Великими!

Торжественное мероприятие проходило на площадке «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы как можно больше пермяков узнало о таких замечательных людях, «Комсомольская правда» уже во второй раз организовала этот конкурс. Все участники «Настоящих людей» - это герои наших публикаций за минувший год. Полтора месяца на сайте perm.kp.ru шло голосование за номинантов. Читатели газеты отдавали свои сердца, любовь и уважение в пользу того или иного участника. В итоге результаты читательского голосования распределились следующим образом:

Торжественное мероприятие проходило на площадке «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ»:

1 место – Наталья Аверьянова, преподаватель, нефролог, детский доктор из Перми, более 50 лет она лечит детишек.

Наталья Ивановна Аверьянова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Участие в конкурсе стало для меня неожиданностью, - поделилась Наталья Ивановна на награждении. – И такого результата я, честно, не ожидала. Думаю, причина в том, что у меня большой круг знакомых. С 1973 года я преподаю в медуниверситете, и фактически все педиатры города и края «прошли» через меня. Плюс голоса мне отдавали сегодняшние студенты-медики, вдобавок дети у меня – тоже медики, и их коллеги также за меня голосовали. Спасибо всем участникам и тем, кто помог занять мне в этом прекрасном конкурсе первое место!

2 место - Анатолий Анисимов, тренер по спортивному ориентированию из поселка Пашия, он воспитал полтора десятка кандидатов в мастера спорта, а также придумал и организовывает интересные спортивные соревнования.

Анатолий Владимирович Анисимов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Участвовать в «Настоящих людях» мне было очень приятно, - рассказал на церемонии награждения серебряный призер. – У нас в поселке живет около четырех тысяч человек. То, что меня выдвинули ветераны, очень отрадно. К тому же все они потом и поддерживали меня: голосовали друзья, знакомые, жители поселка и ученики. За результатами голосования мы постоянно следили в поселковом чате. А сейчас вернемся домой после награждения - разговоров будет на целый год!

Но самым главным результатом своей победы Анатолий Владимирович считает популяризацию спорта и лыжных гонок в его родном поселке. Ведь помимо шоколадных гонок, которые проводятся в Пашии более 15 лет, появляются банановые и апельсиновые гонки. А значит, подрастающему поколению прививается любовь к спорту!

3 место - Михаил Гилев, многодетный отец из Соликамска. Выйдя прогуляться со своей крохотной дочуркой в коляске на улицу, он спас женщину от грабителя.

Михаил Гилев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Даже если я занял бы в конкурсе последнее место - ничего страшного, - улыбнулся герой. – Главное, не пройти мимо в ситуации, когда людям нужна твоя помощь. Сегодня ты помог, завтра тебе помогут. К тому же16 лет я отслужил в полиции, и сразу понял что происходит, разве ж я мог равнодушно уйти? А участие в конкурсе «Комсомольской правды» - для меня большая честь! Я ни разу в жизни и участвовал в подобных конкурсах, и результат тоже был неожиданный! Кстати, когда только началось голосование, ажиотаж был огромный, но когда врачи вырвались в лидеры, обиды не было. Врачи - святое дело!

ДЕТИ-ГЕРОИ:

Иван Миков

Иван Миков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прошлой осенью 14-летний Иван Миков из Нытвы спас большую дворнягу, упавшую в канал у пруда. Собака весила больше, чем сам Иван, но школьник бросился в холодную воду и вытащил ее на берег. А потом по-доброму разговаривал с собакой и утешал ее.

- Я подружился с той дворнягой, которую спас, - рассказал победитель на церемонии награждения. - Сейчас, когда иду со школы, она всегда подбегает ко мне, а я ее глажу.

О том, что Ивана выдвинули для участия в конкурсе «Настоящие люди», мальчик узнал незадолго до финала. К этому времени поступок неравнодушного мальчика уже высоко оценили читатели «Комсомольской правды», отдав за него самое большое количество голосов.

- Это круто, спасибо всем, кто за меня голосовал, - улыбнулся герой.

Даша Мохова

Даша Мохова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юная изобретательница из Перми Даша Мохова изобретает с пяти лет и стремится сделать жизнь проще и комфортней. Она придумала для собственной бабушки устройство для легкого надевания бахил, а для щенков - будку, которая растет вместе с ними. Со своими идеями она часто участвует и побеждает в конкурсах!

- Участие в «Настоящих людях» стало для меня неожиданным и очень приятным, - поделилась школьница. - Я опубликовала ссылку на конкурс на своей странице и отправляла ее друзьям.

За пять лет занятий изобретательством Даша создала более 40 проектов. А ее самая главная мечта - немного подрасти, ведь из-за того, что она слишком маленькая, на получение наград в другие города ее пока пригласить не могут.

Лиза Сакулина

Лиза Сакулина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прошлым летом Лиза Сакулина из села Усть-Зула Юрлинского района спасла 19-летнюю подругу, у которой в речке случился приступ эпилепсии. Когда девушка начала тонуть, Лиза не растерялась, схватила ее за волосы и начала звать на помощь.

Сейчас Лиза закончила шестой класс. Свою медаль за спасение погибавших от Главного управления МЧС она приносила в школу и показывала одноклассникам.

- Мне очень приятно участвовать в таких конкурсах, и если придется, то я готова совершить еще один героический поступок, - рассказала девочка.

Анна Покидкина

Анна Покидкина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первоклассница Анюта написала письмо бойцу на СВО, а когда письма уже были готовы к отправке, девочка нанизала на ниточку бусинки и сделала браслетик, чтобы он оберегал военного. Каково же было удивление школьницы, когда она увидела видеоролик, где записано, как военный открывает конвертик, а там - письмо Анюты и тот самый браслетик. Боец поблагодарил девочку за подарок и надел на руку, сказав, что поддержка детей очень важна.

Вадим Яхин

Вадим Яхин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый маленький участник нашего проекта «Настоящие люди» - двухлетний Вадим Яхин, который помог спасти на пожаре всю свою большую семью. Его старшие братья и сестры уже спали, а сам малыш смотрел вечером мультики. Когда в частном доме начался пожар и погас свет, Вадим закричал и разбудил задремавшую маму, а она успела разбудить всех деток и вывести их из дома.

В момент награждения Вадиму было всего два года и два месяца, и он до конца не понимал, что его награждают за то благое дело, которое он совершил для своих родных.

- Да, не будь его, мы все бы там остались, - говорит мама мальчика. - В качестве благодарности мы купили ему машинку и велосипед и очень рады, что поступок нашего малыша отметили и оценили читатели «Комсомольской правды».

После пожара, который уничтожил все имущество многодетной семьи, жизнь начинает налаживаться: родители уже купили новый дом и делают в нем ремонт.

Андрей Шаров, Алексей Морозов, Даниил Поторочин и Даниил Драчев

Эти ребята спасли тонущего человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четверо подростков из Оханска спасли человека, который чуть не утонул. Когда ребята шли по крутому склону Камы, навстречу им попался подвыпивший гуляка. Ребята прошли мимо, а когда услышали шум за спиной, обернулись и увидели, как мужчина полетел под откос и упал в воду. Ребята бросились за ним и в последний момент успели схватить тонущего за футболку.

Лидия Котельникова

Лидия Котельникова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хрупкая девочка из Перми Лидия Котельникова установила новый мировой рекорд по отжиманиям на ладонях от пола за одну минуту. Она отжалась 85 раз, в то время как рекорд Гиннесса – 60 отжиманий. Родители 6-летней девочки говорят, что она совершенно обычный ребенок, просто очень спортивный. Тренироваться ее никто не заставляет, Лида сама с огромным удовольствием бежит на тренировки.

Егор Долгих

Егор Долгих Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16-летний Егор Долгих из Перми во время стрельбы в Пермском университете спасал людей. Студент колледжа профессионального образования в момент вооруженного нападения был в столовой, там же еще человек 15. Парень вывел людей через служебный ход и повел их в отделение ГИБДД, откуда прибежал на помощь студентам и сотрудникам университета инспектор ДПС Константин Калинин.

Егор Епишин

15-летний Егор, рискуя собой, спас младшего брата Захара. Мальчики шли по переходу через дорогу к автобусной остановке и услышали визг тормозов. Егор обернулся и увидел, как прямо на брата мчится черный «Мерседес». За долю секунды до возможной трагедии он оттолкнул Захара от машины и спас ему жизнь.

Матвей Якуш

Матвей Якуш Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьник Матвей Якуш из Перми создал собственный музей изоляторов, в котором более 500 экспонатов. Организовал он его в дедушкином гараже. На стеллажах аккуратно расставил белые фарфоровые «шишечки» и разноцветные стеклянные штуковины. Парень постоянно пополняет свою коллекцию и проводит в музее бесплатные экскурсии для всех желающих.

«Комсомольская правда» благодарит партнеров, поддержавших проект «Настоящие люди».

Официальные партнеры проекта:

Специализированная стоматология «Аллада»

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- Каждый из этих людей достоин звания победителя за неравнодушие, за человечность и заботу о других, - говорит директор специализированной стоматологии «Аллада» Александр Собакин. - Мы можем гордиться тем, что наши горожане - настоящие люди. Я уверен, среди ваших знакомых есть такой человек, который мог бы оказаться в этом списке.

Давайте вместе начнем менять мир к лучшему, чтобы каждый мог сказать про себя: «Я - настоящий человек».

Уральский завод противогололедных материалов

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Уральский завод противогололедных материалов поддерживает профессиональный, массовый, корпоративный и детско-юношеский спорт, поэтому руководство предприятия приготовило специальный приз для тренера Анатолия Владимировича Анисимова, занявшего второе место в «Настоящих людях».

Но не смогли пройти на УЗПМ мимо истории еще одной участницы проекта, занявшей четвертое место. Это художница Наталья Жижилева, которая, несмотря на инвалидность, пишет картины, держа кисточку в зубах. Чтобы наградить художницу за мужество, упорство и жизнелюбие представители сами приедут к ней домой с подарками.

Партнеры проекта:

Товары для фитнеса и красоты Клиника YAMAGUCHI

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- На проекте «Настоящие люди» мы увидели простых людей, которые не считают свои поступки чем-то особенным, но для нас каждый из них – настоящий герой! - отметил региональный управляющий компании «Yamaguchi» в Перми Олег Азанов.

Клиника «Медлайн»

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- Мы были рады принять участие в проекте «Настоящие люди», нас тронули все участники проекта, особенно дети-герои, - говорит генеральный директор и главный врач клиники современной медицины «Медлайн» Екатерина Третьякова.

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