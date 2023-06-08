Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро, с 15 июня, в Пермском крае отменяются ограничения на рыбалку, связанные с нерестом. Рыбачить можно будет не только на удочку с берега, но и с лодки. А также на спиннинг, троллингом, нахлыстом и на прочие разрешенные снасти - кому что нравится.

Но вот будет ли клевать этим летом?

Действительно, из-за жары, которая стояла почти весь май, пересохли речки. На многих реках Прикамья не было половодья, а значит, и рыбе негде было нереститься. И вот теперь биологи ждут чрезвычайно раннего цветения воды, когда, как известно, рыба перестает клевать.

Будут ли в этом году рыболовы-любители с рыбой?

На этот вопрос читателям «Комсомольской правды» отвечает пермский ихтиолог, заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов.

Нынче рыба будет клевать с жадностью

- Мы однозначно видим, что климат меняется и происходит увеличение вегетационного периода – у рыбы больше времени нагулять массу, - говорит Михаил Бакланов. – Нынешний май у нас, например, был фактически летним месяцем. Все это приводит к более интенсивному нагулу у рыб, что может положительно сказаться на уловах этим летом.

Как ни странно, активизировать клев может и обмеление рек.

- Вопрос, что у нас будет с наполнением водой водоемов в течение лета, - объясняет Михаил Бакланов. - Потому что уже во второй половине мая у нас уровень воды в реках был такой, как летом. И если осадков и дождевых паводков и дальше не будет, то реки могут очень сильно обмелеть. Это сократит площадь нагула, рыбы окажутся в более концентрированном виде в руслах рек, среди них возрастет конкуренция. С точки зрения рыбалки рыба может стать боле доступной, ее клев - более активным.

Но с другой стороны, как объясняет ихтиолог, из-за обмеления рек рыба может уходить в не типичные для нее места, и тогда рыболовам придется ее поискать, поскольку на привычном месте она ловиться не будет.

- Больший вылов рыб в связи с ее активностью может сказаться на запасах ценных видов рыб, того же хариуса, например, - говорит Михаил Бакланов. - Когда воды мало и она прозрачная, он будет легче подвергаться вылову.

Вода может зацвести уже в июне, а не в августе

Погода может внести серьезные коррективы и по срокам рыбалки, что рыбакам стоит учесть.

Так, известно, что в период цветения воды рыба становится вялой.

- Однозначно в этом году раньше наступит цветение воды, предупреждает Михаил Бакланов. - Вода гораздо раньше прогрелась, причем, до довольно высоких температур, значит, и она может зацвести уже в конце июня, а не в июле-августе, как обычно. Сначала «зацветут» пруды, а затем и водохранилища. При этом интенсивность цветения, а значит, и неблагоприятного воздействия на рыб, будет зависеть от погоды. Если количество солнечных теплых дней не уменьшится, то оно будет очень сильным.

С потомством у рыб могут возникнуть проблемы

Если клев в этом году может стать активнее, то в будущем могут возникнуть проблемы с рыбными запасами – из-за обмелевших рек и отсутствия паводка рыбам сложно было нереститься.

- Карповые – лещи, плотва, уклейка и другие предпочитают нереститься на прибрежной растительности: на прошлогодней траве, камышах, тростнике, - объясняет Михаил Бакланов. - У таких рыб главная задача, чтобы икра не упала на илистое дно, это диктует им инстинкт. И они пытаются икринки к чему-то прилепить. У нас в Прикамье многие реки – быстротекущие, и водорослей в них мало. Поэтому рыбы нерестятся на тех растениях, которые заливает паводок. В условиях отсутствия или малого паводка они вынуждены будут искать другие места – откладывать икру на какие-нибудь подводные предметы.

Другие виды рыб, например, хариус, откладывают икру на галечный грунт, так что они уже не так зависят от интенсивности паводка.

Впрочем, Михаил Бакланов успокаивает: один неблагоприятный для нереста год еще не приведет к заметному сокращению рыбных запасов. А вот если они, не дай бог, и в последующие годы возникнут проблемы с нерестом, тогда другое дело.

БДИ!

Какую рыбу в Прикамье запрещено ловить

Полностью в реках Волжского бассейна запрещена ловля осетровых рыб, белорыбицы, волжской сельди и сельди черноспинки. За пойманную белугу полагается штраф в 206 625 рублей, за русского осетра - 138 024 рублей, за белорыбицу - 11 148 рублей.

Ловить хариуса нельзя в окрестностях Перми. Выловленный хариус в длину должен быть не менее 18 сантиметров.

За что могут оштрафовать

В сутки можно выловить не больше 5 килограммов рыбы, а с водоема за один раз вывезти - не более 10 килограммов. Поймать разрешается только одного сома любого веса.

За каждую выловленную сверх нормы рыбину положены штрафы, они оцениваются следующим образом: стерлядь – 4572 рубля , речной угорь - 3452, судак - 3305, жерех, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобик, сом - 925, сельдь-черноспинка - 685, налим, берш, чехонь, линь, язь, тарань, вобла, лещ, густера, синец - 500, окунь, карась, голавль, подуст, плотва - 250, раки - 115 рублей.