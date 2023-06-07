Минздрав Пермского края: вопросы детского здоровья у нас всегда в приоритете

Забота о здоровье ребенка начинается с рождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В Пермском крае живет более полумиллиона детей - около 20 процентов всего населения, - рассказали в краевом Минздраве. - Поэтому вопросы детского здоровья всегда были и будут у нас в приоритете.

Сейчас в стране началась неделя детского здоровья, когда особое внимание уделяется вопросам формирования у малышей здорового образа жизни.

Пермские врачи дают рекомендации, как воспитать здорового ребенка. Основные советы просты и понятны, но не всегда выполняются родителями.

Например, это относится к соблюдению режима дня. В детском саду режим соблюдается, а вот дома не всегда.

- Необходимо объяснить детям, что нужно рано ложиться и рано вставать. И неукоснительно соблюдать это правило, - рекомендуют медики. - Домашний режим – одна из важных составляющих семейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, отодвинуть утомление и исключить переутомление.

Также в здоровый образ жизни ребенка обязательно должны входить:

- правильное и качественное питание;

- занятия физкультурой, спортом;

- равномерное сочетание умственных и физических нагрузок;

- адекватные возрасту эмоциональные нагрузки.

Прогулки на свежем воздухе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Основные принципы ЗОЖ с детства должны проговариваться в семье. И главное - не забывать подчеркивать, что к врачу надо ходить не только тогда, когда что-то уже болит, но и заблаговременно, профилактически.

Так, в медучреждениях Пермского края большое внимание уделяется профилактическим осмотрам маленьких пациентов. В рамках проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году было осмотрено более 441 тысяч детей в возрасте до 17 лет.

По результатам профосмотров установлено, что 84 процента детей Пермского края здоровы или имеют небольшие отклонения в состоянии здоровья. Только около 16 процентов имеют хронические заболевания.

За 5 месяцев 2023 года профосмотры прошла уже почти половина прикамских детей (более 250 тысяч ребятишек). А из 12 тысяч детей-сирот, проживающих на территории Пермского края, с начала 2023 года прошли диспансеризацию уже более 8 700 человек.

Проводятся такие профосмотры бесплатно - по полису обязательного медицинского страхования в той детской поликлинике, к которой ребенок прикреплен по месту жительства.

Во время осмотров определяют уровень развития ребенка, наличие тех или иных заболеваний. По результатам обследования ребенку присваивается группа здоровья. Группа здоровья – важный показатель, позволяющий сделать выводы о необходимости диспансерного наблюдения ребенка по индивидуальному плану.

Профилактика у детей помогает предупредить развитие заболеваний, а ранняя диагностика — существенно повышает шансы на успех в лечении и выздоровлении каждого ребенка. С начала 2023 года в роддомах Пермского края введен расширенный скрининг новорожденных для выявления наиболее тяжелых, с точки зрения последствий, генетических заболеваний.

Также в Пермском крае реализуется Межведомственный региональный проект «Школа – территория здоровья», направленный на снижение патологий у детей с помощью здоровьесберегающих технологий.

Этот проект делает акцент на повышение двигательной активности учащихся: обязательное проведение школьных физкультминуток – гимнастики для глаз, упражнений для снятия мышечного утомления на уроках. Разработаны модули «Танец на перемене», «Физкультминутки».