В День города улицы в центре Перми перекроют

Движение в центре Перми перекроют Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- 12 июня в Перми будет временно закрыто движение транспорта на центральных улицах, - рассказали в городском департаменте транспорта.

С часа ночи 12 июня до часа ночи 13 июня будет закрыто движение по улице Ленина от улицы Попова до улицы Борчанинова.

С 8:00 12 июня до часа ночи 13 июня будет закрыто движение по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

На время проведения праздничного фейерверка - с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня - будет перекрыто движение всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальном мосту - по улице Попова от улицы Борцов Революции до улицы Окулова.

С часа ночи 11 июня до часа ночи 13 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по улице Ленина между улицами Попова и Крисанова и по улице Борчанинова между Пермской и Петропавловской.

В связи с закрытием улиц c 5:00 12 июня до часа ночи 13 июня автобусы будут ходить в объезд - по улицам Екатерининской и Петропавловской.

Автобус №3к будет следовать до остановки «Улица Пушкина».

12 июня с 21:00 до 23:00 трамвай №5 «Разгуляй – Станция Бахаревка» будет ходить по улицам Максима Горького, Сибирской, Белинского. А трамвай №11 будет следовать по маршруту №4 «Микрорайон Висим – Станция Пермь II».

Кстати, в День города проезд в транспорте будет бесплатным. Не оплачивать проезд можно будет с полуночи 12 июня до двух часов ночи 13 июня.

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