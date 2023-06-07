Антон Богданов: действие «Ивана Семенова-3» пройдет в новогодней Перми

Антон Богданов и исполнитель роли Ивана Семенова Роман Погорелов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всероссийский фестиваль детского кино «Медвежонок» открыл фильм Антона Богданова «Иван Семенов: большой поход» (6+) – продолжение ленты «Иван Семенов: школьный переполох», которая вышла на экраны прошлой осенью. Вторую часть фильма, которую снимали в Пермском крае прошлым летом, российские зрители увидят также осенью, а первый ее показ состоялся на фестивале в Перми.

– Мы очень торопились для того, чтобы показать наш фильм здесь, на открытии «Медвежонка», - рассказал Антон Богданов. - Фильм официально выйдет в прокат 12 октября, но было важно начать фестиваль с того, что наполнено духом нашего города.

Антон Богданов поделился с «Комсомолкой» своими планами.

- Скажите, Антон, а третью часть «Ивана Семенова» вы собираетесь снимать?

- Планы такие есть. Сценарий уже практически написан. Но помимо наших творческих амбиций и желания детей видеть продолжение фильма, есть еще и финансовые вопросы. В этом году министерство культуры немного позже обычного объявило конкурс по поддержке детского кино. Он скоро откроется. Мы подаем туда третью часть «Ивана Семенова». И очень надеемся, что нас поддержат, потому что иначе снимать нам будет не на что.

Снимать планируем в Перми, хотя есть много предложений и от других регионов: типа, что вы зацепились за Пермь, идите к нам. Конечно, интересно было бы сменить локацию, но с другой стороны, действие третьей части будет проходить зимой и у нас будет возможность показать красивую заснеженную Пермь в новогоднем убранстве, наши горнолыжные курорты. Поэтому Прикамье - в приоритете.

- В последнее время кинематографисты стали переснимать для детей советские фильмы. На фестивале были представлены «Чебурашка» и «Чук и Гек», авторы демонстрировали материалы будущей экранизации мультфильма «Летучий корабль». Да и у вашего «Ивана Семенова» был предшественник.

- Вообще-то мы «Ивана Семенова» снимали, исходя не из старого фильма, а из книги. И наш фильм сильно отличается от прежнего. Мы написали собственный сценарий, основываясь на классной книге.

Но в принципе, вы правы. Наши киношники наконец вспомнили о своем наследии. Потому что советская литература, советский кинематограф были очень глубокими. Они имели двойное, тройное дно – когда ребенок видит одно, взрослый – другое. А американское искусство, с которого мы долгое время брали пример, этим точно не блещет.

И наш киномир вдруг вспомнил: «Ах, у нас же есть куча сказок, которые можно переснимать». В этом году выходит много римейков и экранизаций: «Сто лет тому вперед» про Алису Селезневу, «Волшебник изумрудного города», «Бременские музыканты», «Простоквашино». Это все классно! Но взять и экранизировать все старое – это самый простой и прямолинейный путь. И когда мы исчерпаем сюжеты советского детско-юношеского кино, что будем делать тогда?

Поэтому я на всех киношных форумах говорю: ребята, не забывайте писать сценарии сами. Потому что классно взять чей-то сюжет, перепеть по-своему чью-то песню, но ты так и будешь человеком, который исполняет каверы.

- Как вы определяете, что может быть интересно детям?

- Я много общаюсь с молодежью, езжу на детские фестивали. И понимаю, что их тревожит. Их тревожит одиночество. При этом среди них много интровертов - каждый второй.

У них свои герои. Наша проблема в том, что мы пытаемся не разговаривать с детьми, а через кинематограф навязывать им наши ценности и наши жизненные ситуации.

Сейчас у современных школьников большая проблема – буллинг, травля, когда над кем-нибудь постоянно издеваются, смеются, снимают издевательства на видео. Об этом надо говорить. А когда в фильме довольно молодого режиссера главная проблема в том, что у ребенка забирают деньги какие-то старшеклассники, - современным детям это не понять. Потому что у них нет наличных денег. У них у всех карточки.

Я не из тех создателей, кто делает кино просто посмеяться. Я не считаю кино просто развлекательным форматом, оно должно быть развлекательно-поучительным. Когда родители заняты, не могут говорить с ребенком о том, что его волнует, - для этого есть кино. Ты сидишь, видишь на экране в главном герое себя и понимаешь, что главный герой поступил в этой ситуации вот так-то. И говоришь себе - а я-то почему по-другому поступаю?

- А вы сыну рекомендуете, какие фильмы ему смотреть? Что предпочитает Демьян?

- Я своего мнения ему не навязываю. У Демьяна нетипичный киношный взгляд на мир. Недавно он смотрел сериал «Хороший доктор», до этого пересмотрел «Индиану Джонса», в сотый раз - «Парк юрского периода».

А раньше у нас были киновыходные. Когда мы с ним садились, и в один выходной я показывал ему какой-то фильм, а на следующей неделе - он мне. Например, я мог ему показать «Девятую роту», а он - первого «Индиану Джонса».

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