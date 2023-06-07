Игорь Сапко рассказал о пленных и пропавших без вести бойцах из Пермского края в зоне спецоперации

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко уделяет особое внимание поступающим обращениям граждан по защите прав военнослужащих, мобилизованных и их семей.

- На прошлой неделе участвовал в открытии филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по указу президента России Владимира Путина. В фонде работает опытная, профессиональная команда, будем плотно взаимодействовать. На сегодняшний день на контроле находится 21 обращение по установлению местонахождения военнослужащих, 3 обращения по находящимся в плену на территории Украины. На этой неделе поступило обращение мамы военнослужащего из города Перми, проходящего военную службу по призыву, в настоящее время прикомандированного к военной части в Белгородской области. Вопрос касается неуставных отношений со стороны командира взвода. Подготовил запросы об организации проверки в военную прокуратуру и военный следственный отдел, - рассказал «Комсомолке» Игорь Сапко.

Кроме этого Игорь Сапко добавил, что в мае поступило 4 обращения от лиц призывного возраста по вопросу замены военной службы на альтернативную гражданскую службу.

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