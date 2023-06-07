Пермь отлили в серебре: к 300-летнему юбилею города выпущена памятная монета с изображением пермских достопримечательностей

Монета «300-летие основания Перми» сделана из серебра 925-й пробы. Фото: Виталий КОКШАРОВ

К 300-летию Перми Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом три рубля. Она выходит в серии «Города» и называется «300-летие основания Перми».

- Центробанк сделал такой подарок к юбилею, - рассказал Глава Перми Алексей Дёмкин. – На памятной монете размещено изображение старинного Егошихинского завода, герб Перми, Пермский театр оперы и балета, вид на Каму, портовые краны и промышленные сооружения. Эта монета будет долгие годы напоминать нам об юбилее.

- Монеты изготовлены на Санкт-Петербургском монетном дворе по технологии «пруф», что означает повышенное качество, - объяснил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. – На монете сочетаются матовая и зеркально отполированная поверхности плюс лазерное матирование. На ней воплощены важные и узнаваемые образы и символы, которые ассоциируются с нашим любимым городом. Мы благодарим администрацию Перми за активное участие в создании дизайна монеты.

Памятная монета выпущена тиражом в три тысячи штук. Ее номинал - три рубля. И, как отметил Алексей Моночков, она является законным средством платежа. Но, разумеется, использовать монету в этом качестве вряд ли кто-то будет. Она сделана из чистого серебра, и сейчас уже продается в банках.

Как сообщил Алексей Дёмкин, администрация Перми выкупит часть тиража монет для представительских нужд. По его словам, первым обладателем памятной монеты станет губернатор Дмитрий Махонин

- Также монеты в честь 300-летия будут переданы в музеи города для того, чтобы жители могли увидеть их, - сообщил глава Перми.

Ранее Глава Перми Алексей Дёмкин презентовал сувенирную банкноту, также посвященную юбилею Перми. Эти банкноты были изготовлены на «Гознаке» по заказу администрации города. Их дарят во время мероприятий, посвященных 300-летию Перми, а также при вручении благодарностей Главы Перми и администрации города.

Но, в отличие от монет, купюры имеют только сувенирное значение. А монета «300-летие основания Перми», благодаря тому, что является платежеспособной, как ожидается, будет пользоваться большим спросом у нумизматов. Также она может иметь инвестиционное значение.

- Монеты находятся в защитном пластиковом футляре, - подчеркнул Алексей Моночков. - И сразу хочу предупредить будущих владельцев – не надо их оттуда доставать, так как на полированной поверхности останутся отпечатки пальцев, что снизит нумизматическую ценность памятной монеты.

БУДЬ В КУРСЕ

Монета «300-летие основания Перми» сделана из серебра 925-й пробы, вес монеты 31,1 грамма, диаметр 39 миллиметров.

КСТАТИ

В 2024 году будет выпущена еще одна монета, посвященная Перми. Она выйдет в серии «Города трудовой доблести». Ее тираж будет миллион, номинал 10 рублей. Эту монету будут изготавливать уже не из драгоценного металла, поэтому она станет доступнее.