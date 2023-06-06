Пермские полицейские рассказали, почему подростки становятся закладчиками

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермские полицейские бьют тревогу! Дети все чаще вовлекаются в совершение тяжких преступлений. Летом, во время школьных каникул, проблема становится наиболее актуальной. Прогнозируется еще больший всплеск детской преступности.

В поисках быстрых и легких денег молодые люди откликаются на объявления, размещенные в соцсетях и мессенджерах, и становятся так называемыми закладчиками или курьерами. При этом подростки осознают, что их ждет уголовная ответственность и суровое наказание. Но делают выбор в сторону нарушения закона.

Как сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Кандакова, в этом году рост подростковой преступности вырос на 49,2%. Большинство из них связаны с незаконным оборотом наркотиков, а именно их распространением.

Отмечается, что 16 подростков в возрасте 13 и 14 лет совершили 89 преступлений. То есть это серия сбыта «закладок» наркотических средств. При этом только двое ребят – наркозависимы. Остальные дети из благополучных семей, половина из них в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Преступным заработком они удовлетворяли свои потребности. Сейчас в качестве обвиняемых проходят 13 несовершеннолетних, им грозит до 12 лет колонии.

Также молодых людей активно вовлекают в преступную схему «Ваш родственник попал в беду». Ребята 16 и 17 лет выступают в роли курьеров. Они получают деньги у обманутых пенсионеров и переводят на счета аферистов, оставляя себе вознаграждение. Уголовная ответственность за это – до 8 лет лишения свободы.

В обоих случаях при общении с мошенниками, подростки отправляют им фотографии своих паспортов. Если же они отказываются – злоумышленники начинают психологическое давление. Несовершеннолетние соглашаются и становятся расходным материалом для преступников.

Заместитель министра социального развития, начальник управления в сфере содействия занятости Марина Визе призвала игнорировать интернет-рассылки с предложениями работы от неизвестных источников. В качестве альтернативы противозаконному получению денег существуют официальные источники дохода.

На сегодняшний день на официальном портале Службы занятости «Работа России» имеется около двух тысяч вакансий для несовершеннолетних. Работодатели предлагают работу с постоянным или временным трудоустройством. Предприятия всегда указывают свои контакты, наименование профессии, функционал. Добросовестные работодатели никогда не связываются в соцсетях и мессенджерах.

Педагог-психолог, профориентолог ГБУПК «ЦППМСП» Артем Есаян дал советы детям и их родителям как избежать попадания в ловушки злоумышленников. Жажда быстрой и легкой наживы притупляет осторожность. Если в соцсетях предлагают крупный и быстрый заработок – это всегда незаконно и влечет уголовную ответственность.

– Чтобы понять, вовлекают тебя в махинации или нет, скажи, что посоветуешься с родителями. И необходимо узнать больше информации о собеседнике. После этого мошенники либо сразу исчезнут из беседы, либо начнут убеждать. Не верь всему, что говорят незнакомые люди, - рассказывает Артем Есаян.

Родителям рекомендуют поговорить с ребенком, для чего ему нужны эти деньги, а также вместе сформировать бюджет карманных денег и обсудить, как грамотно их тратить. Кроме того, с детьми нужно обсуждать на тему взрослости. Что следует за ней, какая идет ответственность и почему быть взрослым это не так уж и просто.

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