Центральная улица Перми оказалась не готова к юбилею города

Улица Сибирская в глубоком ремонте. Фото: Анна Маркова

- Я работаю на Сибирской и мы c коллегами уже устали от этого ремонта, кажется, он бесконечный, - говорит пермячка Татьяна Миронова. – Ремонт начался еще в 2022 году, но до сих пор ходить по улице невозможно - все перекопано.

Улица Сибирская в Перми действительно сейчас практически вся перекопана, здесь продолжается капитальный ремонт. Первый этап работ начался в 2022 году от улицы Монастырской до улицы Пермской, он был завершен к 1 маю 2023 года. Второй этап идет сейчас – от улицы Пермской до площади Карла Маркса.

Строители на месте говорят, что укладываются в срок, но ощущение, что никто не торопится. Проезжая по Сибирской в выходные 3 и 4 июня, рабочих здесь замечено не было, но в будни кипит работа.

Всюду горы песка и щебня. Фото: Анна Маркова

На участке от улицы Пермской до улицы Революции сплошная разруха: рабочие прокладывают коммуникации, из-за этого можно увидеть огромные ямы на тротуарах. Пешеходам приходится выходить на проезжую часть, так как строители внезапно перекрывают участки тротуаров. На дороге ситуация тоже сложная, из-за гор песка и щебня, а также работающей техники, водителям приходиться ехать в объезд и ругаться, что свернули на нее по привычке.

Остановку Дворец творчества юных вообще с трудом можно распознать, территория рядом с ней частично огорожена и завалена строительными материалами. При нас автобус №3 проехал место остановки, остановился на проезжей части, высадил пассажиров и уехал. Два человека не успели добежать до автобуса- водитель буквально перед их носом закрыл двери.

Строители говорят, что работают усердно, но к дню города все работы завершить, конечно, не успеют. Об этом говорил и мэр Алексей Демкин во время недавнего годового отчета.

Напротив Дворца творчества из плитки торчат шланги. Фото: Анна Маркова

«Пользуясь случаем, я хотел извиниться за те неудобства, которые мы развели на улице Сибирской. Но не воспользоваться возможностью помощи регионального и федерального бюджета мы не могли», — сказал тогда гравдоначальник.

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